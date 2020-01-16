Hastanenin ilk bebeğine Başkan Çetin'den hediye - Son Dakika

Pursaklar Devlet Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum bölümünde dünyaya gelen ilk bebeğe ilk hediyesini Başkan Ertuğrul Çetin verdi.



Pursaklar Devlet Hastanesinde ilk kez sezaryen doğum gerçekleştirildi. Aileye Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin'in selamını ileten Sosyal Yardım İşleri Müdürü Ali Ay, hastanenin ilk bebeğinin hediyesini Başkan Çetin adına ailesine verdi. Başhekim Uzm. Dr. Doğan Akdoğan, Pursaklar Belediyesi Sosyal ve Yardım İşler Müdürü Ali Ay ve yönetim ekibi anne ve babaya göz aydınlığında bulundu.



Pursaklar'da doğan ilk bebek olmasının mutluluğunu yaşadıklarını belirten Sosyal Yardım İşleri Müdürü Ay, "Doğum servisinde ilk bebeğimiz dünyaya geldi. Ailesini tebrik ediyoruz. Onlarla birlikte bizler de heyecan ve mutluluk yaşadık. Belediye olarak ailemizi ziyaret ederek Başkanımız Ertuğrul Çetin'in selamlarını kendilerine ilettik. Allah mutlu, sağlıklı ve uzun bir ömür versin" dedi.



Sezaryen doğumla dünyaya gelen erkek bebeğin ve annenin durumlarının iyi olduğunu belirten Dr. Akdoğan, "Bugün hastanemizde önemli ve mutlu bir güne şahitlik ediyoruz. Hastamızın da, bebeğimizin de durumu oldukça iyi. Doğum bölümünde ilk doğumumuz bugün gerçekleşti ve sağlıklı bir erkek bebeğimiz oldu. Anne de gayet sağlıklı. Biz de bu ilki yaşamaktan çok mutluyuz. Yeni doğan hemşehrimize, Pursaklar Devlet Hastanesinin tüm çalışanları olarak sağlık ve başarı dolu bir yaşam diliyoruz" dedi.



Bebeğin ailesi ise, hastanede beş yıldızlı otel konforunda hizmet alarak bebeklerine kavuşmalarına vesile olan herkese teşekkür etti. Minik bebeğin doğum sertifikası ve hediyelerini Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin adına Sosyal ve Yardım İşler Müdürü Ali Ay, hastane adına ise Başhekim Uzm. Dr. Doğan Akdoğan takdim etti. - ANKARA