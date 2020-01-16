Hastanenin ilk bebeğine Başkan Çetin'den hediye - Son Dakika
Son Dakika Güncel Hastanenin ilk bebeğine Başkan Çetin'den hediye - Son Dakika

Hastanenin ilk bebeğine Başkan Çetin'den hediye

6 saat önce

Pursaklar Devlet Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum bölümünde dünyaya gelen ilk bebeğe ilk hediyesini Başkan Ertuğrul Çetin verdi.

Hastanenin ilk bebeğine Başkan Çetin'den hediye, System.String[]

Pursaklar Devlet Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum bölümünde dünyaya gelen ilk bebeğe ilk hediyesini Başkan Ertuğrul Çetin verdi.


Pursaklar Devlet Hastanesinde ilk kez sezaryen doğum gerçekleştirildi. Aileye Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin'in selamını ileten Sosyal Yardım İşleri Müdürü Ali Ay, hastanenin ilk bebeğinin hediyesini Başkan Çetin adına ailesine verdi. Başhekim Uzm. Dr. Doğan Akdoğan, Pursaklar Belediyesi Sosyal ve Yardım İşler Müdürü Ali Ay ve yönetim ekibi anne ve babaya göz aydınlığında bulundu.


Pursaklar'da doğan ilk bebek olmasının mutluluğunu yaşadıklarını belirten Sosyal Yardım İşleri Müdürü Ay, "Doğum servisinde ilk bebeğimiz dünyaya geldi. Ailesini tebrik ediyoruz. Onlarla birlikte bizler de heyecan ve mutluluk yaşadık. Belediye olarak ailemizi ziyaret ederek Başkanımız Ertuğrul Çetin'in selamlarını kendilerine ilettik. Allah mutlu, sağlıklı ve uzun bir ömür versin" dedi.


Sezaryen doğumla dünyaya gelen erkek bebeğin ve annenin durumlarının iyi olduğunu belirten Dr. Akdoğan, "Bugün hastanemizde önemli ve mutlu bir güne şahitlik ediyoruz. Hastamızın da, bebeğimizin de durumu oldukça iyi. Doğum bölümünde ilk doğumumuz bugün gerçekleşti ve sağlıklı bir erkek bebeğimiz oldu. Anne de gayet sağlıklı. Biz de bu ilki yaşamaktan çok mutluyuz. Yeni doğan hemşehrimize, Pursaklar Devlet Hastanesinin tüm çalışanları olarak sağlık ve başarı dolu bir yaşam diliyoruz" dedi.


Bebeğin ailesi ise, hastanede beş yıldızlı otel konforunda hizmet alarak bebeklerine kavuşmalarına vesile olan herkese teşekkür etti. Minik bebeğin doğum sertifikası ve hediyelerini Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin adına Sosyal ve Yardım İşler Müdürü Ali Ay, hastane adına ise Başhekim Uzm. Dr. Doğan Akdoğan takdim etti. - ANKARA

Devlet Hastanesi, Pursaklar, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.01.2020 11:25 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Gelecek Partisi'nden erken seçim iddiası: Türkiye 2021'in Mayıs ayında sandığa gidecek
Deniz Seki arkadaşlarıyla fotoğraf paylaştı! Herkes "Arkandaki Ekrem İmamoğlu mu?" diye sordu Tuvalette ölü bulunan bebeğin annesi gözaltına alındı Hasta yakınıyla sekreterin tartışması karakolda son buldu

Son Dakika Haberleri
17:44 Kırklareli'nde otomobil devrildi: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika
17:43 Mardin'de 28 yaşındaki kadın darbedilerek öldürüldü - Son Dakika
17:42 Firariyken yakalanan Ergenekon davası eski savcısı Dalkuş, hiç kaçmadığını iddia etti - Son Dakika
17:42 Mısır polisinin AA Kahire ofisine düzenlediği baskın - Son Dakika
17:42 Uluslararası Üniversiteler Konseyi Başkanı: "Türkçe'nin küresel bir dil olması için çalışıyoruz" - Son Dakika
16:45 2 ay önce drift yaparken yakalanmıştı, dün gece aynı yolda öldü - Son Dakika
16:02 Küçük kıza cinsel istismar uyguladı, babasını dolandırıp annesiyle kaçtı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.1.2020 17:46:48. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Hastanenin ilk bebeğine Başkan Çetin'den hediye - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]