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Hastanenin klima ünitesinde patlama: 1 ölü, 3 yaralı

1 saat önce

Hastanenin klima ünitesinde patlama: 1 ölü, 3 yaralıANTALYA - Antalya'da özel bir hastanenin klima ünitesinin bakımı sırasında meydana gelen patlamada 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı.

Hastanenin klima ünitesinde patlama: 1 ölü, 3 yaralı
ANTALYA - Antalya'da özel bir hastanenin klima ünitesinin bakımı sırasında meydana gelen patlamada 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı.
Edinilen bilgiye göre olay, saat 09.45 sırasında Muratpaşa ilçesindeki özel bir hastanede meydana geldi. Hastanenin C Bloku'nun çatısında klima ünitesinin bakımı yapıldığı sırada patlama meydana geldi. Gaz dolumu sırasında yaşanan patlamada klimanın bakımını yapan hastane personeli Arif Dal hayatını kaybetti. Klima servisi çalışanlarından Eyüp Partal, Hacı Eray Kaya ve Gürkan Çetin hafif şekilde yaralandı. Patlamanın ardından hastaneye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Polis çevrede geniş güvenlik önlemi aldı. Klima ünitesinin olduğu bölgede savcı ve olay yeri inceleme ekipleri çalışma başlattı. Hastane personeli ise büyük korku yaşadı. İl Sağlık Müdürü Ünal Hülür de bölgeye gelip inceleme yaptı. Yaralarının durumunun hafif olduğu ve aynı hastanede tedavilerine devam ettiği bildirildi.
Hayatını kaybeden Arif Dal'ın yaklaşık 1 ay önce evlendiği öğrenildi.
Hastane karşısındaki işletme sahibi Ahmet Aköz, "Büyük bir patlama oldu, doğalgaz patlaması oldu sandık. Yaralılar olduğunu biliyoruz. Büyük bir patlamaydı. Bomba gibi patladı" dedi.
Hastanenin klima ünitesinde patlama: 1 ölü, 3 yaralı
Haber Yayın Tarihi : 13.06.2019 11:21 Kaynak: İHA
Antalya, 3. Sayfa
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