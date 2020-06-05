Hastanenin korkuluğuna bıraktığı atkısı dezenfekte edildi - Son Dakika

Hastanenin korkuluğuna bıraktığı atkısı dezenfekte edildi

İSTANBUL'dan Diyarbakır'a gitmek için otobüse bindikten 1 saat sonra hastaneden aranarak Covid-19 testinin pozitif çıktığı öğrenen Süreyya Ç.'nin otobüsle hastaneye getirilme anı güvenlik kamerasına yansıdı. Süreyya Ç.'nin hastanenin önündeki korkuluğa bıraktığı atkısı dezenfekte edildi.

İstanbul'da bir hastaneye giderek koronavirüs testi yaptıran, ancak sonucun çıkmasını beklemeden önceki gün otobüsle Diyarbakır'a gitmek için yola çıkan Süreyya Ç., otobüs yolculuğunun başlamasından 1 saat sonra hastaneden gelen telefonla Covid-19 testinin pozitif çıktığını öğrendi. Kadın, durumu muavin ve otobüs şoförüne bildirdi. Telefonda otobüs şoförüne en yakın hastaneye gitmesi belirtilince yaşlı kadın otobüsle Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne getirildi.

Yaşlı kadının hastaneye getirilme anları ise hastanenin güvenlik kamerasına yansıdı. Yaşlı kadının otobüsten indikten sonra koronavirüs hastası olduğunu bilmesine rağmen boynundaki atkıyı hastanenin korkuluklarına bıraktığı ve muavinin yaşlı kadının eşyalarını hiçbir önlem almadan taşıması da kameralara yansıdı. Daha sonra kadının atkıyı bıraktığı yer ekipler tarafından dezenfekte edildi.