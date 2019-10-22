Hastanenin kullanılmayan ek binasında yangın
1 saat önce
Adana Seyhan Devlet Hastanesine ait kullanılmayan ek binada çıkan yangın hasara yol açtı.
Haber Yayın Tarihi: 22.10.2019 03:06 Kaynak: AA
Adana Seyhan Devlet Hastanesine ait kullanılmayan ek binada çıkan yangın hasara yol açtı.
Merkez Çukurova ilçesindeki hastanenin üç katlı ek binasında yapılan tadilat sırasında kaynak kıvılcımından yangın çıktı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine Adana Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri bölgeye yönlendirildi. Ekiplerin çalışması sonucu söndürülen yangında, binanın iki katında hasar oluştu.
Alevlerin sıçraması nedeniyle ek bina bahçesindeki bazı ağaçlar da yandı.
Adana Mutabakatı nedir? Hangi maddeleri içermektedir? Kemal Kılıçdaroğlu, arabada sigara içme yasağına tepki gösterdi Fransa Ulusal Birlik Partisi Lideri Le Pen, Türkiye'nin NATO'dan çıkarılması çağrısı yaptı Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sıromolotov: Türkiye, Suriye'nin toprak bütünlüğünü ihlal ediyor