Son Dakika Haberleri: Hastanenin kullanılmayan ek binasında yangın
Son Dakika Güncel Hastanenin kullanılmayan ek binasında yangın

Hastanenin kullanılmayan ek binasında yangın

31 dakika önce

Adana Seyhan Devlet Hastanesine ait kullanılmayan ek binada çıkan yangın hasara yol açtı.

Adana Seyhan Devlet Hastanesine ait kullanılmayan ek binada çıkan yangın hasara yol açtı.

Merkez Çukurova ilçesindeki hastanenin üç katlı ek binasında yapılan tadilat sırasında kaynak kıvılcımından yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine Adana Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri bölgeye yönlendirildi. Ekiplerin çalışması sonucu söndürülen yangında, binanın iki katında hasar oluştu.

Alevlerin sıçraması nedeniyle ek bina bahçesindeki bazı ağaçlar da yandı.

Hastanenin kullanılmayan ek binasında yangın

Çukurova, Seyhan, Adana, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.10.2019 04:02 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Adana Mutabakatı nedir? Hangi maddeleri içermektedir?
Kemal Kılıçdaroğlu, arabada sigara içme yasağına tepki gösterdi Fransa Ulusal Birlik Partisi Lideri Le Pen, Türkiye'nin NATO'dan çıkarılması çağrısı yaptı Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sıromolotov: Türkiye, Suriye'nin toprak bütünlüğünü ihlal ediyor

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.10.2019 16:34:16. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Hastanenin kullanılmayan ek binasında yangın
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]