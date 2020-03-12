Van'da, 25 haftalık doğan 490 gram ağırlığındaki bebek, tedavi altına alındığı Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Tıp Fakültesi Hastanesinde 3,5 aydır verdiği yaşam mücadelesini kazandı.

Başkale ilçesinde yaşayan Yeliz Demir, doğum sancısının erken başlaması nedeniyle Van YYÜ Dursun Odabaşı Tıp Merkezine sevk edildi.

Burada yapılan müdahaleyle henüz 25 haftalıkken dünyaya gelen 490 gram ağırlığındaki bebek, yenidoğan yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı.

İhtiyaçları sağlık görevlileri tarafından karşılanan, özenle yapılan tedavinin ardından 2 kilo 900 grama ulaşan Ömür Egemen bebek, sağlıklı şekilde taburcu edildi.

Görevliler, hastanenin maskotu haline gelen "parmak bebek" Egemen'i 3,5 ay süren tedavinin ardından ailesine teslim etti.

YYÜ Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Oğuz Tuncer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Egemen bebeğin 3,5 ayın sonunda hayata tutunduğunu söyledi.



Uyguladıkları tedaviyle sağlığına kavuşan bebeği taburcu etmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirten Tuncer, şunları kaydetti:



"Sağlığına kavuşan bebeğimizi ailesine teslim ediyoruz. 1 kilogramın altındaki prematüre doğan bebekleri yaşatabilme oranımız yüzde 65-70 oranında. Bu konuda başarılı bir üniteyiz. Ekibimiz son derece tecrübeli. Prematüre bebek doğum oranı, tüp bebek gebeliklerinden dolayı maalesef çok yüksek. Bin gramın altında doğan bebek bizi yaklaşık 3 ay meşgul edebiliyor. Eskiden yaşamaları mucize görülen prematüre bebekler, tıptaki ilerlemeler ve teknik olanakların gelişmesi sayesinde artık yaşama tutunabiliyor. Egemen bebek 2 kilo 900 grama ulaştı ve önemli bir sağlık sorunu bulunmuyor."



"Bebeğimin yaşamasına ihtimal vermiyordum"

Anne Yeliz Demir de doğum sonrası kaygılı ve endişeli bir sürecin ardından mutlu sona ulaştıklarını belirtti.

Doğumdan sonra bebeğinin hemen yenidoğan yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındığını anlatan Demir, "Tedavisi burada devam etti. Bebeğimi ilk gördüğümde yaşayacağına ihtimal vermedim. Allah'a şükürler olsun bebeğim yaşıyor, durumu iyi. Sağlıklı şekilde kucağıma aldığım için çok sevinçliyim. Taburcu olup evimize gidiyoruz. Tedavisiyle yakından ilgilenen doktor ve hemşirelerden Allah razı olsun."