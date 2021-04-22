Hastanenin otoparkının duvarına çarpan ehliyetsiz sürücü yaralandı - Son Dakika

Hastanenin otoparkının duvarına çarpan ehliyetsiz sürücü yaralandı

Samsun'da 17 yaşındaki ehliyetsiz sürücünün otomobil ile hastane otoparkının duvarına çarpması sonucu meydana gelen kazada yaralandı.

Samsun'da 17 yaşındaki ehliyetsiz sürücünün otomobil ile hastane otoparkının duvarına çarpması sonucu meydana gelen kazada yaralandı. Kaza, Samsun'un İlkadım ilçesinde bulunan Samsun Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi otoparkında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ehliyeti bulunmayan 17 yaşındaki E.S. idaresindeki 55 ADA 964 plakalı otomobil ile hastanenin otoparkının duvarına çarptı. Kazada yaralanan E.S., Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN

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