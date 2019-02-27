Son Dakika Haberleri: Hastanenin Özel Kalem Müdürüne, Hemşireden Taciz Suçlaması (2)- Yeniden

Hastanenin Özel Kalem Müdürüne, Hemşireden Taciz Suçlaması (2)- Yeniden

1 saat önce

Not: 'Hastanenin özel kalem müdürüne, hemşireden taciz suçlaması' başlıklı habere verdiğimiz ekteki 'tutuklandı' ifadesini, 'adli kontrol şartıyla yine serbest kaldı' olarak düzeltiyoruz.

Hastanenin Özel Kalem Müdürüne, Hemşireden Taciz Suçlaması (2)- Yeniden, System.String[]
Not: 'Hastanenin özel kalem müdürüne, hemşireden taciz suçlaması' başlıklı habere verdiğimiz ekteki 'tutuklandı' ifadesini, 'adli kontrol şartıyla yine serbest kaldı' olarak düzeltiyoruz.

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SAVCI İTİRAZ ETTİ, YİNE SERBEST KALDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen F.Y.'nin savcılık ifadesinin ardından tutuksuz yargılanmak üzere mahkemece serbest bırakılmasına, savcı itiraz etti. Bunun üzerine polis tarafından yeniden gözaltına alınan özel kalem müdürü F.Y., çıkarıldığı nöbetçi mahkemece adli kontrol şartıyla yine serbest bırakıldı.

Berktuğ ÖNCÜ/BURSA,

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 07:26 Kaynak: DHA

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