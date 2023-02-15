HASTANENİN SİSMİK İZOLATÖRLERİ, DEPREMİN ETKİSİNİ HAFİFLETTİ - Son Dakika
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HASTANENİN SİSMİK İZOLATÖRLERİ, DEPREMİN ETKİSİNİ HAFİFLETTİ

15.02.2023 18:18

KAHRAMANMARAŞ merkezli 2 büyük depremin vurduğu Malatya'da, Battalgazi Devlet Hastanesi'ne yapılan 222 sismik deprem izolatörü, sarsıntının etkisini yüzde 90 oranında düşürdü.

KAHRAMANMARAŞ merkezli 2 büyük depremin vurduğu Malatya'da, Battalgazi Devlet Hastanesi'ne yapılan 222 sismik deprem izolatörü, sarsıntının etkisini yüzde 90 oranında düşürdü.

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illerden Malatya'da, ekiplerin enkaz kaldırma çalışmaları devam ederken, kurtarılan yaralıların büyük bölümü de Battalgazi Devlet Hastanesi'ne getirildi. Bölgeyi vuran depremler sırasında ve sonrasında faaliyetlerin aksama olmadan yerine getirilebileceği şekilde inşa edilen Battalgazi Devlet Hastanesi'nde bulunan 222 sismik deprem izolatörü, deprem etkisini yüzde 90'a kadar indirdi.

'DEPREM YÜKLERİNİN ÜST KATLARA GİTMESİNİ ÖNLÜYORUZ'

İzolatörler hakkında bilgi veren hastane mimarlarından Hamza Keser, İki şiddetli depremde binanın yapısal unsurlarını zarar görmesini önledi. Sağlık sisteminin aksamalarını önledi. Bu şekilde ilk depremde ve sonraki depremde yaralıların hızlıca tedavi işlemlerini olmasını sağladı. Binalarda taşıyıcı yapısal 4 unsur var. Temel, kolon, kiriş ve döşemelerdir. Deprem yatay yıkıcı şekilde geldiği zaman bu yapısal unsurlardan temel toprakla bağlantılı olduğu için ilk hisseden kısım temel unsuru oluyor. Deprem yüklerinin üst katlara gitmesini önlüyoruz. Bu izolatör bir salınım sağlayarak sadece yukarıya hafif bir titreşim ve hafif bir salanım sağlayarak yukarıdaki binanın düzenli bir şekilde hareket etmesini sağladı ve depremden minimum şekilde etkilenmesini sağladı dedi.

'BİNALARIMIZIN YIKILMAMASI İÇİN BU SİSTEMİ ÖNERİYORUM'

Türkiye'de tüm binalara izolatörlerin yerleştirilemediğini belirten Keser, İzolatörlerin yerleştirilen binalarındaki kat yüksekliği önemli, ikincisi zemin ama birçok yapımızı izolatörü binaya dönüştürebiliriz. Binalarımızın yıkılmaması için bu sistemin diğer binalarımıza da aktarılması gerektiğini, özellikle yıkılan binalardan sonra yapılacak yeni binalarımıza bu sistemleri taşınması gerektiğini düşünüyorum diye konuştu. Öte yandan hastanenin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, depremde hastane içinde bulunanların dışarı kaçması ve ardından sarsıntının etkisinin az hissedilmesiyle tekrar içeri girmeleri yer aldı. Cep telefonu kamerasıyla çekilen görüntü de ise hastanenin olduğu binanın bütünü ile zeminin ayrılıp, yerine oturduğu görüldü.

Kaynak: DHA
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