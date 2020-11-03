Hastanenin tadilat ve donanım ihtiyaçları yapılan bağışla karşılanacak - Son Dakika

Hastanenin tadilat ve donanım ihtiyaçları yapılan bağışla karşılanacak

03.11.2020 16:15
Hastanenin tadilat ve donanım ihtiyaçları yapılan bağışla karşılanacak, System.String[]

Afyonkarahisar İscehisar Devlet Hastanesi'nin tadilat ve teknik donanımı için Remzi Özcan tarafından bağış yapıldı.

Afyonkarahisar İscehisar Devlet Hastanesi'nin tadilat ve teknik donanımı için Remzi Özcan tarafından bağış yapıldı. Vali Gökmen Çiçek, hayırseverlerin desteğinin kendilerine çalışmalarında güç verdiğini kaydederek, "Hayırseverlerimizin bizim yanımızda olması, devletimizin yanında olması bizim çalışma azmimizi, heyecanımızı ve bu yöndeki gayretimizi artıyor" dedi.

İscehisar Devlet Hastanesi'nin ihtiyaçları için bağışta bulunan Özcan ile ile Valimiz Gökmen Çiçek arasında protokol imzalandı. Valilik makamında düzenlenen protokol imza törenine İl Sağlık Müdürü Serhat Korkmaz'da katıldı. İscehisar Devlet Hastanesinin tıbbi cihaz, donanım, tadilat ve mefruşat ihtiyaçları ve yoğum bakım ünitesi ihtiyaçları Özcan'ın yönetim kurulu başkanı olduğu şirket tarafından yapılan bağış ile karşılanacak.

"Pandemi sürecinde sağlık camiamıza destek olmak istedik"

Sağlık camiasına destek olmak istediklerini söyleyen Özcan imza töreni sonrası yaptığı açıklamada, "Allah'ımıza çok şükür ediyoruz. Bizlere böyle imkanlar verdi ve bizlerde o imkanlar ile insanlara faydalı işlere destek oluyoruz. Devletimiz yatırımlar noktasında elinden geleni yapıyor. Bizlerde desteği bir görev olarak biliyor ve bu pandemi sürecinde sağlık camiamıza destek olmak ve yanlarında olduğumuzu hissettirmek adına böyle bir bağışı uygun gördük. İlimize ve ilçemize hayırlı uğurlu olsun" dedi.

"İscehisar ilçemize yaptığınız bu bağış önemli bir katkı sağlayacak"

Hayırseverlerimizin desteği ile her geçen gün yeni bir yatırımı ilimize kazandırıyoruz diyerek konuşmasına başlayan Vali Çiçek ise açıklamasında şunları söyledi:

"Önemli bir ihtiyaçtı. İscehisar ilçemize ve ilimize daha öne de çok büyük katkılarınız ve destekleriniz olmuş. İscehisar ilçemize yaptığınız bu bağış önemli bir katkı sağlayacak. Yoğun bakım ünitemize ve hastanemize verdiğiniz destekler nedeniyle sizlere çok teşekkür ediyorum. Hayırseverlerimizin bizim yanımızda olması, devletimizin yanında olması bizim çalışma azmimizi, heyecanımızı ve bu yöndeki gayretimizi artıyor. Ben Kara Mehmet ailesine ve onların nezdinde Remzi Özcan, Mehmet Özcan ve Cihat Özcan'a şükranlarımı sunuyorum" dedi.

Konuşmaların ardından protokol karşılıklı olarak imzalandı. - AFYONKARAHİSAR

Hastanenin tadilat ve donanım ihtiyaçları yapılan bağışla karşılanacak
Hastanenin tadilat ve donanım ihtiyaçları yapılan bağışla karşılanacak
Hastanenin tadilat ve donanım ihtiyaçları yapılan bağışla karşılanacak

Devlet Hastanesi, Serhat Korkmaz, Protokol, Afyon, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Hastanenin tadilat ve donanım ihtiyaçları yapılan bağışla karşılanacak - Son Dakika


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