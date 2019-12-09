Son Dakika Haberleri: Hastanenin 'zaman kapsülü' sandığı 2040 yılında açılacak
Son Dakika Güncel Hastanenin 'zaman kapsülü' sandığı 2040 yılında açılacak - Son Dakika

Hastanenin 'zaman kapsülü' sandığı 2040 yılında açılacak

6 saat önce

BURSA'nın İnegöl Devlet Hastanesi'nin müzesinde sergilenen 'zaman kapsülü' adı verilen sandık, 2040 yılındaki 14 Mart Tıp Bayramı'nda açılacak.

Hastanenin 'zaman kapsülü' sandığı 2040 yılında açılacak, System.String[]

BURSA'nın İnegöl Devlet Hastanesi'nin müzesinde sergilenen 'zaman kapsülü' adı verilen sandık, 2040 yılındaki 14 Mart Tıp Bayramı'nda açılacak.

İnegöl Devlet Hastanesi yönetimi, 2040 yılında açılacak bir sandık hazırladı. 110'uncu kuruluş yıl dönümü kutlamaları kapsamında hazırlanan sandık şu anda hastane müzesinde duruyor. 21 yıl sonraki 14 Mart Tıp Bayramı'nda açılacak sandığın üzerinde; "14 Mart 2040 yılı Tıp Bayramı'nda hastane yönetimi tarafından açılmak üzere bu sandık 2016 yılında hastanemizin 110'uncu kuruluş yıl dönümü kutlama etkinlikleri kapsamında hazırlanıp koruma altına alınmıştır" yazısı bulunuyor.

Sandık içerisinde ise 23 yıl sonraya aktarılmak istenen hastane çalışanlarının duygu ve düşüncelerinin yanı sıra nöbet kağıtları, mektuplar ile 2016 yılına ilişkin anılar yer alıyor.

Açıklama yapan İnegöl devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Hayrettin Göçmen, "İnegöl sağlık tarihi müzesini oluştururken eskiden kullanılan materyalleri toplamakta büyük zorluk yaşadık. Gelecekte insanların şu anda bizim hangi malzemelerle işlemler yaptığımızı bilmeleri ve bunu geleceğe aktarmak amacıyla bir zaman sandığı uygulaması başlattık. 2040 yılının tıp bayramında açılmak üzere, şu anda tıpta kullanmış olduğumuz malzemeler sandığımızda yer alıyor " dedi.


Tıp Bayramı, 14 Mart, İnegöl, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.12.2019 11:28 Kaynak: DHA
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