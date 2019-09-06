Son Dakika Haberleri: Hastaneye atık maddelerden oyuncak standı
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Hastaneye atık maddelerden oyuncak standı

17 dakika önce

Kastamonu Devlet Hastanesinde atık maddelerden yapılan oyuncakların bulunduğu stant açıldı.

Hastaneye atık maddelerden oyuncak standı, System.String[]

Kastamonu Devlet Hastanesinde atık maddelerden yapılan oyuncakların bulunduğu stant açıldı.

Hastanenin çocuk gelişim polikliniğinde çocuk gelişim uzmanı Yasemin Gökmen tarafından açılan stantta çocuklardan bazıları oyuncakların yapımına katkı sağladı, bazıları da büyük çoğunluğu atık maddelerden yapılan oyuncaklarla oynama şansı buldu.

Başhekim Opr. Dr. Hasan Serdar Bozkurt, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çocuklarda son yıllarda bilgisayar oyunları bağımlılığının arttığına işaret etti.

Çocukların bilgisayar oyunlarıyla çok sık ve uzun süre zaman geçirmeleri durumunda dikkat ve algı bozukluğu, panik atak, şiddete meyil gibi ciddi sorunlar ortaya çıkabildiğini anlatan Bozkurt, "Bunun dışında gelişim geriliği, görme problemleri, uzun süre vücudun hareketsiz kalmasına bağlı kas ve eklem ağrıları, obezite gibi sağlık problemleriyle karşılaşılmaktadır. Çocukları bilgisayar oyunlarından uzaklaştırarak onları bilinçlendirmek amacıyla stant açtık." dedi.

Çocukları çevresel duyarlılık konusunda da bilinçlendirmek istediklerini dile getiren Bozkurt, şöyle devam etti:

"Yüzyıllarca toprakta çözünmeyen çok sayıda plastik ve ambalaj çöpe atılıyor. Bu atıkları yeniden değerlendirebileceğimizi düşünerek yola çıktık. Çocukların bilinçlenmesinin yanı sıra sadece tüketen değil, üreten bir düşünce yapısına sahip olmaları amacıyla plastikten çok sayıda oyuncak yapılarak standımıza konuldu. Çocuklar ve ebeveynlere kendileri de isterse çok daha fazlasını yapabileceklerini göstermek istedik. Standımızı ilgiyle gezen çocuklar hem oyuncakların yapımı hakkında bilgi aldı hem de istenirse neler yapılabileceğini görme fırsatı buldu."

Bozkurt, standın 2 gün açık kalacağını kaydetti.

Serdar Bozkurt, Kastamonu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.09.2019 03:24 Kaynak: AA
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