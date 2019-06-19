Son Dakika Haberleri: Hastaneye bağış yapan hayırseverlere plaket
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Hastaneye bağış yapan hayırseverlere plaket

1 saat önce

Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesinin yoğun bakım ünitelerine cihaz bağışında bulunan hayırseverlere düzenlenen törenle teşekkür plaketi verildi.

Hastaneye bağış yapan hayırseverlere plaket, System.String[]
Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesinin yoğun bakım ünitelerine cihaz bağışında bulunan hayırseverlere düzenlenen törenle teşekkür plaketi verildi.

Başhekimlik toplantı salonunda düzenlenen törende konuşan Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, hastaneye sağladıkları katkılardan dolayı hayırseverlere teşekkür ederken, bağışların hizmet kalitesi ve hasta memnuniyetinin artırılmasında büyük önem taşıdığını söyledi.

Hastane Başhekim Dr. Öğr. Üyesi Bilal Günaydın ise, : "Niğde'mizde tüm vatandaşlarımıza eksiksiz hizmet vermeye çalışan hastanemizin daha iyi hizmet sunabilmesine katkı sağlayan bağışların ve bu konudaki duyarlılığın artarak devam etmesi temennisinde bulunuyorum" dedi.

Hastanenin yoğun bakım ünitelerine cihaz bağışında bulunan hayırseverler Eyüp Doğanlar ve Recep Turcan'a plaketleri; Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, Eşi Dr. Çiğdem Olgun Şimşek, Emniyet Müdürü Salim Cebeloğlu ve Başhekim Dr. Öğr. Üyesi Bilal Günaydın tarafından takdim edildi. - NİĞDE
Haber Yayın Tarihi : 19.06.2019 02:47 Kaynak: İHA
Şerif Yılmaz 2, Ömer Halisdemir, Niğde, Güncel
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