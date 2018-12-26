Son Dakika Haberleri: Hastaneye Gelen Kişi ile 2 Güvenlik Görevlisinin Kavgası Kamerada

Hastaneye Gelen Kişi ile 2 Güvenlik Görevlisinin Kavgası Kamerada

2 saat önce

ZEYTİNBURNU'nda bulunan bir hastanenin bahçesinde otopark tartışmasında özel güvenlik görevlileriyle hastaneye gelen bir kişi arasında kavga çıktı.

Hastaneye Gelen Kişi ile 2 Güvenlik Görevlisinin Kavgası Kamerada, System.String[]
ZEYTİNBURNU'nda bulunan bir hastanenin bahçesinde otopark tartışmasında özel güvenlik görevlileriyle hastaneye gelen bir kişi arasında kavga çıktı. Kavga çevredekiler tarafından görüntülendi

Olay dün Yedikule Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde meydana geldi. İddiaya göre aracıyla hastaneye gelen bir kişi ile özel güvenlik görevlileri arasında park etme tartışması çıktı. Tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü. iki güvenlik görevlisiyle bu kişi arasında kavga çıktı.  Karşılıklı yumruklaşan ve küfürleşen tarafların kavgasını çevredekiler  ayırdı. Çevredekiler güvenlik görevlilerine tepki gösterdi.

- İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 01:03 Kaynak: DHA

kavga, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Güvenlik Görevlileri Aracını Hatalı Park Eden Yaşlı Adamı Tekme Tokat Dövdü Bahçeli, Gazetecilerin Merakı Üzerine Yüzüğündeki Detayları Anlattı

Milyonlarca Memur ve Memur Emeklisini Ocak'ta Yüzde 11,14'lük Zam Bekliyor Bahçeli'nin, Hulusi Akar'a Hediye Ettiği Silahın Kaybolduğu Ortaya Çıktı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.12.2018 15:06:23. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Hastaneye Gelen Kişi ile 2 Güvenlik Görevlisinin Kavgası Kamerada
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]