Son Dakika Haberleri: Hastaneye giden çifte hırsızlık şoku
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Hastaneye giden çifte hırsızlık şoku

53 dakika önce

Edirne'nin Keşan ilçesinde eşi ve çocuklarıyla muayene için gittiği hastanede cüzdanını bulamayan kadın, para ve ziynet eşyasının çalındığı iddiasıyla polise başvurdu.

Hastaneye giden çifte hırsızlık şoku, System.String[]

Edirne'nin Keşan ilçesinde eşi ve çocuklarıyla muayene için gittiği hastanede cüzdanını bulamayan kadın, para ve ziynet eşyasının çalındığı iddiasıyla polise başvurdu.


İddiaya göre, Keşan ilçesinde eşiyle birlikte gittiği bir hastanede çocuklarını muayene ettiren kadın, içerisinde ziynet eşyası ile 100 lira bulunan cüzdanını bulamadı. Bunun üzerine Zeki Kenar ve eşi, emniyete gidip şikayette bulundu. Zeki Kenar, zararının yaklaşık 2 bin 100 lira civarında olduğunu dile getirdi. - TEKİRDAĞ

Edirne, Keşan, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 30.09.2019 10:29 Kaynak: İHA
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