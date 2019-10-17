Son Dakika Haberleri: Hastaneye giden yaşlı şahıstan haber alınamıyor
Son Dakika 3. Sayfa Hastaneye giden yaşlı şahıstan haber alınamıyor

Hastaneye giden yaşlı şahıstan haber alınamıyor

38 dakika önce

Adıyaman'da hastaneye giden 65 yaşındaki şahıstan 4 günden beri haber alınamıyor.

Hastaneye giden yaşlı şahıstan haber alınamıyor, System.String[]

Adıyaman'da hastaneye giden 65 yaşındaki şahıstan 4 günden beri haber alınamıyor.


Adıyaman merkez Cumhuriyet Mahallesi 25103 sokaktaki evinden Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne giden 65 yaşındaki Halil Özen'den 4 günden beri haber alınamıyor. Yaklaşık 2 ay önce kornea nakli olan ve kontrol için hastaneye giden ve kontrolden sonra hastaneden ayrılan şahıstan ailesi haber alamıyor.


Evden ayrıldıktan birkaç saat sonra ailesi tarafından ulaşılmaya çalışılan ancak telefonları kapalı olan şahıs 4 günden beri aranıyor. Ailesi tarafından güvenlik güçlerine kayıp başvurusu yapılan şahsın bulunması için çalışma başlatıldı. Aile fertleri de kendi imkanları ile kayıp şahsı bulmak için çalışıyor.


Halil Özen'in eşi Kadriye Özen, eşinin hastaneye gittikten sonra haber alamadıklarını belirterek, hayatından endişe ettiklerini söyledi. - ADIYAMAN

Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Cumhuriyet Mahallesi, Adıyaman, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 02:07 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Terör örgütü PKK'nın kış üslenmesine darbe: 118 terörist etkisiz hale getirildi
Yolun karşısına geçmek isterken araba çarpan yaşlı adam, metrelerce havada uçtu Eski karısını öldüren katil kocanın bir hafta önce uzaklaştırma cezası aldığı ortaya çıktı Mama yerken boğuldu denilen 2,5 aylık bebeği, annesinin boğduğu ortaya çıktı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.10.2019 14:45:06. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Hastaneye giden yaşlı şahıstan haber alınamıyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]