Hastaneye giderken ağaca çarpan araçtaki diyaliz hastası hayatını kaybetti - Son Dakika
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Hastaneye giderken ağaca çarpan araçtaki diyaliz hastası hayatını kaybetti

02.03.2022 16:49
Hastaneye giderken ağaca çarpan araçtaki diyaliz hastası hayatını kaybetti

Samsun'da hastaneye diyaliz tedavisine giderken içinde bulunduğu diyaliz servisinin yoldan çıkarak ağaca çarpması sonucu yaralanan hasta, tedavi altına alındığı hastanede hayatını kaybetti.

Samsun'da hastaneye diyaliz tedavisine giderken içinde bulunduğu diyaliz servisinin yoldan çıkarak ağaca çarpması sonucu yaralanan hasta, tedavi altına alındığı hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, Samsun'un Terme ilçesinin Aybeder Mahallesi'nde bir hafta önce meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, diyaliz hastası Recep Öztürk (65), hastanede haftada 3 gün diyaliz tedavisi görmeye başladı. Musa İ. idaresindeki diyaliz servisi minibüs Recep Öztürk'ü hastaneye tedaviye götürürken yoldan çıkarak ağaca çarptı. Kazada araç sürücüsü ile birlikte hasta Recep Öztürk yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedavi altına alınan Recep Öztürk bugün hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor. - SAMSUN

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Tragger, Samsun, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Hastaneye giderken ağaca çarpan araçtaki diyaliz hastası hayatını kaybetti - Son Dakika


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