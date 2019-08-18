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Hastaneye giderken hastanelik oldu...2 aracın çarpıştığı kaza kamerada

22 dakika önce

Hastaneye giderken hastanelik oldu.

Hastaneye giderken hastanelik oldu...2 aracın çarpıştığı kaza kamerada
ANTALYA - Antalya'nın Manavgat ilçesinde ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Kazada yaralanan A.A.'nın hasta olduğu ve eşiyle birlikte hastaneye giderken kazanın meydana geldiği bildirildi. Kaza anı ise bir işyerinin güvenlik kamerasına saniye saniyesine yansıdı.
Kaza Yukarı Pazarcı Mahallesi Mehmet Akif Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Bayır Mezarlığı istikametine gitmekte olan M.Ö'nün kullandığı 07 YZ 476 plakalı ticari araç, sokaktan caddeye çıkmakta olan A.A'nın kullandığı 07 LA 849 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın şiddetiyle refüje çıkan ve trafik levhalarını yıkan otomobilde yolcu olarak bulunan A.A. yaralandı. A.A. 112 ekipleri tarafından olay yerinde yapılan müdahalenin ardından Manavgat Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. A.A.'nın hasta olduğu ve eşiyle birlikte hastaneye giderken kaza yaptıkları bildirildi.
Manavgat, Antalya, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 18.08.2019 12:40 Kaynak: İHA
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