Son dakika haberi! Hastaneye giderken kaza yaptılar - Son Dakika
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Son dakika haberi! Hastaneye giderken kaza yaptılar

05.05.2022 13:35

Son dakika 3. sayfa haberine göre Hastaneye giderken kaza yaptılarSAMSUN Samsun'da hastaneye babalarını götüren ailenin içinde bulunduğu otomobil önündeki araca arkadan çarptı.

Hastaneye giderken kaza yaptılar

SAMSUN Samsun'da hastaneye babalarını götüren ailenin içinde bulunduğu otomobil önündeki araca arkadan çarptı. Kazada yaralanan olmazken, her iki araçta maddi hasar meydana geldi.

Kaza, Samsun'un İlkadım ilçesi Toybelen Mahallesi Ankara yolu üzerindeki kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sinop'tan hasta olan babasını Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi Onkoloji Merkezi'ne götüren Oğuzhan K. idaresindeki 57 ABC 211 plakalı otomobil kavşakta Mustafa Emre Ç. idaresindeki 05 BC 031 plakalı otomobile arkadan çarptı. Kazada yaralanan olmazken her iki araçta maddi hasar meydana geldi. Hasta ise taksi ile hastaneye gönderildi.

Son dakika haberi! Hastaneye giderken kaza yaptılar
Son dakika haberi! Hastaneye giderken kaza yaptılar
Son dakika haberi! Hastaneye giderken kaza yaptılar
Son dakika haberi! Hastaneye giderken kaza yaptılar
Son dakika haberi! Hastaneye giderken kaza yaptılar
Son dakika haberi! Hastaneye giderken kaza yaptılar
Son dakika haberi! Hastaneye giderken kaza yaptılar
Son dakika haberi! Hastaneye giderken kaza yaptılar
Son dakika haberi! Hastaneye giderken kaza yaptılar

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3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi! Hastaneye giderken kaza yaptılar - Son Dakika


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