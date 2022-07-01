Kaza, öğle saatlerinde D-100 Karayolu Üçköprü Kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, nefes darlığı çeken komşusunu hastaneye ulaştırmaya çalışan C.Y. idaresindeki 81 AV 888 plakalı Tofaş marka otomobil, Ü.K. yönetimindeki 33 ARH 82 plakalı tıra arkadan çarptı. Sürücü C.Y. kazayı hafif sıyrıklarla atlattı. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. C.Y.'nin nefes darlığı çeken komşusu hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Hastaneye giderken kaza yaptılar - Son Dakika

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