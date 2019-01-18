Hastaneye Gidiyordu, Cesedi Karlar İçinde Dağlık Alanda Bulundu

ALMANYA'nın Hamburg şehrinde ikamet eden 80 yaşındaki Asım Kavak, 10 gün önce memleketi Uşak'ın Banaz ilçesine gitti.

ALMANYA'nın Hamburg şehrinde ikamet eden 80 yaşındaki Asım Kavak, 10 gün önce memleketi Uşak'ın Banaz ilçesine gitti. 15 Ocak Salı gününün ilk saatlerinde ise hastaneye gitmek için aracı ile yola çıktı. Kavak'a ulaşamayan erkek kardeşi Ahmet Kavak akşam saatlerinde durumu polise bildirdi. Aynı gün ilçede yoğun kar yağışı yaşanırken, mobese ve güvenlik kamera kayıtlarında Kavak'ın Uşak istikametine döndüğü, Banaz Karayolları Şubesine uğrayıp hastaneyi sorduğu öğrenildi.



ARACINDAN NEDEN İNDİ?



Aramaları bu yönde yoğunlaştıran polis, Kavak'ın kullandığı otomobili hastaneye yakın bir mesafede terk edilmiş halde buldu. AFAD, jandarma, polis ve vatandaşlar bölgede geniş çaplı arama başlattı, havadan drone ile bölge incelendi. Geç saatlere kadar süren çalışmalar sonuç vermeyince sabahın erken saatlerinde tekrar arama başlatıldı. Arama çalışmalarına katılan Banaz Avcılar Kulübü Derneği üyeleri Kavak'ın cansız bedenini terk edilen aracına bir kilometre uzaklıkta dağlık alanda karlar içinde buldu.



Olay yerinde yapılan incelemede yaşlı adamın vücudunda herhangi darp veya yaralama izine rastlanılmazken, savcının incelemesinin ardından Asım Kavak'ın cesedi adli tıp morguna gönderildi.

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