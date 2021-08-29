'Hastaneye gidiyorum' diye evden çıkan 22 yaşındaki genç kız bir daha geri dönmedi - Son Dakika

Gaziantep'te, evinden 'hastaneye gidiyorum' diyerek çıkan genç kızdan 3 gündür haber alınamıyor. Kayıp Hülya Sarılsu'nun ablası Esme Sarılsu, kardeşinin bir mobil oyun üzerinden arkadaşlık yaptığı kişilerden 'borcum var, sıkıştırıyorlar' diyerek para istemesinin hemen ardından kaybolduğunu ifade etti.

Olay, Gaziantep'in Şehitkamil ilçesine bağlı Umut Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 22 yaşındaki Hülya Sarılsu, Cuma günü sabah saatlerinde 'hastaneye gidiyorum' diyerek çıktığı evine bir daha geri dönmedi.

Hülya'nın ailesi ise en son, PUBG Mobil olarak bilinen oyunda tanıştığı arkadaşlarından, 'benim birine borcum var ailem bilmiyor, o da sıkıştırıyor parasını istiyor' diyerek 150 lira istemesinin ardından kaybolduğunu iddia ediyor.

Kayıp kızını 3 gündür her yerde arayan baba Ali Sarılsu, olay gününü anlattı. Baba Sarıslu, "O sabah gördüğümde 'nereye gidiyorsun kızım' dedim, O da dedi 'hastaneye gidiyorum.' Hastaneden gelmesi gecikince ve telefonuna da ulaşamayınca, ablasına söyledim oda ulaşamadı tereddüde düştük. Karakola bilgi verdim bir şey çıkar diye bekliyorum" dedi.

Hülya'nın ablası Esme Sarılsu ise, kardeşinin birkaç kişiye mesaj atarak, parasal sıkıntı yaşadığını söylediğini geriye kalan mesajlardan öğrendiklerini kaydetti. Abla Sarılsu, "Eğer bu parayı vermezsem eve gelip beni rencide edecek şeyler söyleyeceğini belirtmiş mesajında. Ben açıkçası bu durumda, kardeşimin tehdit edildiğini düşünüyorum. Kardeşimin canının tehlikede olduğunu düşünüyorum. Kendisi sorumluluk sahibi bir insan, normalde bize durumu hakkında bilgi verir 'merak etmeyin' der ama evden ben hastaneye gidiyorum diyerek çıkıp gitmesi ve sonrasında geri gelmemesi biziz daha bir tedirginleştiriyor" ifade etti.

Abla Esme Sarılsu, kardeşinin son zamanlarda oynadığı oyuna bağımlılık derecesinde zaman ayırdığını belirterek, zaman zaman kendisini bu konuda uyardığını da kaydetti.

Anne Zeynep Sarılsu ise, kızı Hülya'nın fotoğrafına sarılarak gözyaşı döküyor. Kızına 'ne olursa olsun evine dön' diyerek çağrıda bulunan anne şimdi polislerden gelecek güzel haberi bekliyor. - GAZİANTEP