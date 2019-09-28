Son Dakika Haberleri: Hastaneye gitmek için evden çıkan neslihan, 1 aydır kayıp
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Hastaneye gitmek için evden çıkan neslihan, 1 aydır kayıp

53 dakika önce

TEKİRDAĞ'ın Ergene ilçesinde, yaklaşık 1 ay önce evinden hastaneye gitmek için çıkan ev kadını Neslihan Kundakçıoğlu (26), bir daha dönmedi.

Hastaneye gitmek için evden çıkan neslihan, 1 aydır kayıp, System.String[]
TEKİRDAĞ'ın Ergene ilçesinde, yaklaşık 1 ay önce evinden hastaneye gitmek için çıkan ev kadını Neslihan Kundakçıoğlu (26), bir daha dönmedi. Eşinin hayatından endişe duyduğunu söyleyen Ali Kundakçıoğlu (32), "Gidebileceği her yeri aradık ama bulamadık" dedi.
Neslihan Kundakçıoğlu, yaklaşık 4 yıl önce evlendiği fabrika işçisi Ali Kundakçıoğlu ile Ergene'nin Velimeşe Mahallesi'nde oturmaya başladı. Ev kadını Neslihan Kundakçıoğlu, iddiaya göre, bir ay önce, iş yerinde gece vardiyasında olan eşini arayıp, sabah hastaneye gideceğini söyledi. Ali Kundakçıoğlu sabah işe geldiğinde, eşinin evde olmadığını görünce kendisini aradı. Neslihan Kundakçıoğlu kendisine "Hastaneye gitmek için otogarda otobüs bekliyorum" dedi. Eşiyle konuştuktan sonra yatıp uyuyan Kundakçıoğlu, uyandığında hala yalnız olduğunu fark etti. Tekrar eşini aradı ancak telefonunun kapalı olduğunu fark edince meraklanıp, hastaneye gitti. Ali Kundakçıoğlu, eşinin hastaneye hiç gelmediğini öğrendi ve bir daha Neslihan Kundakçıoğlu 'ndan haber alamadı.
Eşinin memleketi Amasya'daki ailesi ve akrabalarını da arayarak durumu bildiren Kundakçıoğlu, yine de bir sonuca ulaşamadı. Neslihan Kundakçıoğlu'nun ailesi de kızlarını her yerde aradı ancak izine rastlayamadı. Bunun üzerine Ali Kundakçıoğlu, İlçe Jandarma Komutanlığı'na kayıp başvurusunda bulundu. Jandarma ekiplerince başlatılan arama çalışmasında bir sonuca ulaşılamadı.
Eşiyle mutlu olduklarını ve hayatından endişe duyduğunu söyleyen Ali Kundakçıoğlu, "Eşim hiçbir zaman telefonunu kapatan biri değildi. Tam bir aydır her yeri aradık ama bulamadık" dedi.


Velimeşe, Ergene, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 28.09.2019 02:03 Kaynak: DHA
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