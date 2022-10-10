Hastaneye gitmek için izin alan zihinsel engelli genç, sulama kanalında boğuldu - Son Dakika
Üye Girişi

Hastaneye gitmek için izin alan zihinsel engelli genç, sulama kanalında boğuldu

10.10.2022 14:11

Hastaneye gitmek için izin alan zihinsel engelli genç, sulama kanalında boğuldu Batman'da sulama kanalına düşen zihinsel engelli öğrencinin cansız bedeni çıkartıldı.

Hastaneye gitmek için izin alan zihinsel engelli genç, sulama kanalında boğuldu

BATMAN - Batman'da sulama kanalına düşen zihinsel engelli öğrencinin cansız bedeni çıkartıldı.

Alınan bilgilere göre, zihinsel engelli kaynaştırma öğrencisi 16 yaşındaki Muhammed Demir Batman'ın Aydınkonak Mahallesi'nden geçen sulama kanalına düştü. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine olay yerinde AFAD, itfaiye, sağlık ve güvenlik güçleri sevk edildi. Ekiplerin yoğun çalışmaları sonucu gencin cansız bedeni kanaldan çıkartıldı. Demir'in cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi Morgu'na kaldırıldı.

Öte yandan, iddiaya göre, Demir'in velisinin bilgisi dahilinde hastane randevusuna gitmek için okuduğu Necmettin Erbakan Mesleki ve Teknik Lisesi'nden izin aldığı belirtildi.

YORUMLAR
500
SULAMA KANALINA DÜŞEN LİSELİ MUHAMMED, BOĞULDU SULAMA KANALINA DÜŞEN LİSELİ MUHAMMED, BOĞULDU Batman gündem haberleri: Batman'da sulama kanalına düşen çocuk boğuldu Batman gündem haberleri: Batman'da sulama kanalına düşen çocuk boğuldu Batman haberi | Batman'da sulama kanalına düşen lise öğrencisi boğuldu Batman haberi | Batman'da sulama kanalına düşen lise öğrencisi boğuldu
Kaynak: İHA

Muhammed Demir, Batman, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Hastaneye gitmek için izin alan zihinsel engelli genç, sulama kanalında boğuldu - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
20:34 Atletico Madrid, Antoine Griezmann'ın bonservisini 20 milyon euro karşılığında Barcelona'dan aldı
20:29 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulunuyor
20:27 Rapçi Kanye West'in Instagram ve Twitter hesapları kapatıldı! Son paylaşımı Yahudi karşıtlığı üzerine
19:29 Başarılı eldiven Muslera, Galatasaray'dan sonra gideceği adresi açıkladı: Futbolu başladığım yerde bitirmek isterim
18:58 Trabzonspor, sahasında Kasımpaşa'yı ağırlıyor! Karşılaşmada ilk 11'ler netleşti
18:44 Mardin'de çocuğu döven antrenör cezaevine gönderildi
18:20 Adnan Oktar davasında mütalaaya karşı beyanlar alındı! Tutuklu kadın: Sevmem suç mu, hayranım, aşığım
18:20 Hırsız ihbarına giden polis ekipleri tırmandıkları evde yavru kedi buldu
18:13 Denizli'de çaldıkları araca başka bir otomobilin plakasını taktılar ama o da sabıkalı çıktı
16:53 Karadeniz'de aynı anda 6 hortum ortaya çıktı! O anlar vatandaşın kamerasına yansıdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.10.2022 20:45:12. #1.12#
SON DAKİKA: Hastaneye gitmek için izin alan zihinsel engelli genç, sulama kanalında boğuldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement