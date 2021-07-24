Hastaneye gitmekte güçlük çeken vatandaşlara evde aşı hizmeti - Son Dakika

Hastaneye gitmekte güçlük çeken vatandaşlara evde aşı hizmeti

Alpu İlçe Devlet Hastanesi görevli Dr. Mustafa Bağçeci:

"Hastanemize aşılamaya gelemeyen yaşlı, hasta, bakıma muhtaç, engelli vatandaşlarımıza geldik"

ESKİŞEHİR - Eskişehir'de hastaneye gitmekte güçlük çekmekte olan vatandaşlar, evlerinde aşılanıyor.

Alpu İlçe Devlet Hastanesi Müdürü İsa Köse ve personelleri Alpu'ya bağlı mahallelerde hastaneye gitmekte güçlük çekecek vatandaşlar evlerinde ziyaret etti. Birinci ve ikinci doz aşıları yapılan hastaların üçüncü doz uygulanması için mahalle mahalle dolaşan gezici ekip, vatandaşların yüzünde gülümseme oluşturuyor. Sakarıkaracaören, Özdenk. Bozan ile Koşmat mahallelerinde yaşlı, engelli ve yatağa bağımlı vatandaşı evlerinde ziyaret eden ekip 21 kişinin üçündü doz aşılamasını gerçekleştirdi.

"Allah başta devlet düzgünlüğü versin"

Alpu'ya 45 kilometre uzaklıktaki evinde felçli eşiyle birlikte üçüncü doz aşısını vurduran 74 yaşında Ramazan Kaya, "Allah başta devlet düzgünlüğü versin. Buraya kadar geldiniz. Ayağımıza kadar geldiniz ve oturduğumuz yerde aşımızı yaptınız. Allah razı olsun" dedi.

"Böyle bir imkan sağlanması çok iyi bir düşünce olmuş"

Evde yürüyemeyen hastaları olduğu için hastaneye gitmenin zorluğundan bahseden 67 yaşındaki Hasan Çiftçi ise memnuniyetini "Ayağımıza kadar gelip aşı yaptıkları için herkese teşekkür ederiz. Hükümetimize de bu imkanları sağladığı için teşekkür ederiz. Bundan iyi hizmet olmaz. Daha ne diyelim ki. Üçüncü dozu yaptırdık. Üçünü de gelip evimizde yaptılar. Hizmetten çok memnunuz. Evde yürüyemeyen hastamız olduğu için arabayla da gelsek zor oluyor. Böyle bir imkan sağlanması çok iyi bir düşünce olmuş" sözleriyle dile getirdi.

"Yaşlı, hasta, bakıma muhtaç, engelli vatandaşlarımıza geldik"

İhtiyacı olan vatandaşların hizmetinde olduklarını belirten Alpu İlçe Devlet Hastanesi'nde Doktor Mustafa Bağçeci ise gezici aşılama çalışmalarını "Şuan Alpu ilçesine yaklaşık 40 kilometre uzaklıkta olan Sakarıkaracaören mahallesindeyiz. Hastanemize aşılamaya gelemeyen yaşlı, hasta, bakıma muhtaç, engelli vatandaşlarımıza geldik. Üçüncü doz aşılarını yapıyoruz. Hastanemize gelmekte zorlanan vatandaşlarımızın hizmetindeyiz. Şuan üçüncü dozlarını oluyorlar. İlk ve ikinci dozları hastanemiz ve ilçe sağlık müdürlüğümüz tarafından takip ediliyor. Şuanda üçüncü dozları yapıldı ve aşılamalarımız yoğun bir şekilde devam ediyor" ifadeleriyle anlattı.

"Bize çok fazla yardımcı oldular"

Mahalle halkından alınan memnuniyetin sesi olan Sakarıkaracaören Mahalle Muhtarı Rıdvan Çakır ise şu ifadeleri kullandı:

"Özellikle Alpu Devlet Hastanesi çalışanlarına teşekkür ediyoruz. Bu aşılama sürecinde bize çok fazla yardımcı oldular. Çok kolaylıklar sağladılar. Hepsinden Allah razı olsun. Herkese çok teşekkür ediyorum ve başarılar diliyorum. Mahallemiz Alpu merkezine yaklaşık 45 kilometre uzaklıkta. Bu yüzden özellikle engelli ve yatalak vatandaşlarımız çok memnun oluyor. Tüm emeği geçenlere teşekkürlerini iletiyorlar."