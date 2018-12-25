Son Dakika Haberleri: Hastaneye Götürülünce Saçmayla Yaralandıklarını Öğrendiler

Hastaneye Götürülünce Saçmayla Yaralandıklarını Öğrendiler

1 saat önce

TEKİRDAĞ'ın Çerkezköy ilçesinde, 2 lise öğrencisi, sabah okula geldikten bir süre sonra kol ve boyun kısımlarında yanma olduğunu söyleyince hastaneye kaldırıldı.

Hastaneye Götürülünce Saçmayla Yaralandıklarını Öğrendiler, System.String[]
TEKİRDAĞ'ın Çerkezköy ilçesinde, 2 lise öğrencisi, sabah okula geldikten bir süre sonra kol ve boyun kısımlarında yanma olduğunu söyleyince hastaneye kaldırıldı. Yapılan incelemede, çocukların, av tüfeğinden çıkan saçmalarla yaralandığı belirlendi.

Çerkezköy'e bağlı Kızılpınar Mahallesi'nde oturan lise öğrencileri E.T. (17) ve F.A. (15), bu sabah, eğitim gördükleri Kızılpınar Belediyesi Çok Programlı Anadolu Lisesi'ne gelip, derse girdi. Bir süre sonra E.T. boynunda, F.A. ise el bileğinde yanma olduğunu öğretmenlerine söyledi. Hastaneye götürülen lise öğrencilerine, av tüfeğinden çıkan saçmaların isabet ettiği belirlendi. E.T. ve F.A.'nın sağlık durumunun iyi olduğu belirtilirken, jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.

- Tekirdağ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 05:22 Kaynak: DHA

Sabah, Çerkezköy, Tekirdağ, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Çırılçıplak Yolda Yürürken Görüntülendi Son Dakika! Türk Askerinin Sınır Ötesindeki Görev Süresini Uzatan Tezkere Meclis'te Kabul Edildi

Denizli'de 9 Milyon Yıl Öncesine Ait 14 Hayvan Fosili Bulundu Bakan Albayrak'tan CHP Lideri Kılıçdaroğlu'nun İsrail İddiasına Yanıt: Yalanlarından Bıktık
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.12.2018 18:55:44. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Hastaneye Götürülünce Saçmayla Yaralandıklarını Öğrendiler
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]