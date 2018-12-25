Hastaneye Götürülünce Saçmayla Yaralandıklarını Öğrendiler
1 saat önce
TEKİRDAĞ'ın Çerkezköy ilçesinde, 2 lise öğrencisi, sabah okula geldikten bir süre sonra kol ve boyun kısımlarında yanma olduğunu söyleyince hastaneye kaldırıldı.
TEKİRDAĞ'ın Çerkezköy
ilçesinde, 2 lise öğrencisi, sabah okula geldikten bir süre sonra kol ve boyun kısımlarında yanma olduğunu söyleyince hastaneye kaldırıldı. Yapılan incelemede, çocukların, av tüfeğinden çıkan saçmalarla yaralandığı belirlendi.
Çerkezköy'e bağlı Kızılpınar
Mahallesi'nde oturan lise öğrencileri E.T. (17) ve F.A. (15), bu sabah, eğitim gördükleri Kızılpınar Belediyesi Çok Programlı Anadolu Lisesi
'ne gelip, derse girdi. Bir süre sonra E.T. boynunda, F.A. ise el bileğinde yanma olduğunu öğretmenlerine söyledi. Hastaneye götürülen lise öğrencilerine, av tüfeğinden çıkan saçmaların isabet ettiği belirlendi. E.T. ve F.A.'nın sağlık durumunun iyi olduğu belirtilirken, jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.
- Tekirdağ
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Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 05:22 Kaynak: DHA
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