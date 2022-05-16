Hastaneye hasta götürürken kaza yaptı: 1 yaralı - Son Dakika
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Hastaneye hasta götürürken kaza yaptı: 1 yaralı

16.05.2022 16:48
Hastaneye hasta götürürken kaza yaptı: 1 yaralı

Samsun'da hasta eşini hastaneye götürürken yayaya çarparak yaralanmasına sebep olan sürücü, gözaltına alındı.

Samsun'da hasta eşini hastaneye götürürken yayaya çarparak yaralanmasına sebep olan sürücü, gözaltına alındı.

Kaza, Samsun'un İlkadım ilçesi Liman Mahallesi 100. Yıl Bulvarındaki yaya geçidinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sinop'un Boyabat ilçesinden hasta olan eşini Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine götüren Güngör K. idaresindeki 57 AAE 469 plakalı otomobil ile yaya geçidinden geçmek isteyen yaya Sema Y.'ye (55) çarptı. Kazada yaralanan Sema Y. ambulansla Gazi Devlet Hastanesine kaldırıldı. Araç sürücüsü ise polis tarafından gözaltına alınarak ifadesi alınmak üzere Gazi Polis Merkezine götürüldü. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - SAMSUN

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İlkadım, Samsun, Sinop, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Hastaneye hasta götürürken kaza yaptı: 1 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Hastaneye hasta götürürken kaza yaptı: 1 yaralı - Son Dakika
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