Hastane yolunda kontrolden çıkan araç takla attıı: 2 yaralı - Son Dakika
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Hastane yolunda kontrolden çıkan araç takla attıı: 2 yaralı

24.02.2022 17:54

Hastane yolunda kontrolden çıkan araç takla attıı: 2 yaralı Samsun'da hastaneye hasta götüren otomobilin yoldan çıkarak takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında, hasta ile birlikte araç sürücüsü yaralandı.

Hastane yolunda kontrolden çıkan araç takla attıı: 2 yaralı

SAMSUN - Samsun'da hastaneye hasta götüren otomobilin yoldan çıkarak takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında, hasta ile birlikte araç sürücüsü yaralandı.

Kaza, Samsun'un Kavak ilçesi Samsun Ankara karayolu Çakallı mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Amasya'dan Samsun'a hasta olan Emin Elçil'i doktora götüren Ahmet Sağlam idaresindeki 05 ABJ 900 plakalı Tofaş-Doğan SLX marka otomobil direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu yoldan çıkarak takla atıp ters döndü. Kazada, araç sürücüsü Ahmet Sağlam ile hasta Emin Elçil yaralandı. Yaralılar, 112 ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Kavak Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındılar. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Hastane yolunda kontrolden çıkan araç takla attıı: 2 yaralı
Hastane yolunda kontrolden çıkan araç takla attıı: 2 yaralı
Hastane yolunda kontrolden çıkan araç takla attıı: 2 yaralı
Hastane yolunda kontrolden çıkan araç takla attıı: 2 yaralı
Hastane yolunda kontrolden çıkan araç takla attıı: 2 yaralı
Hastane yolunda kontrolden çıkan araç takla attıı: 2 yaralı
Hastane yolunda kontrolden çıkan araç takla attıı: 2 yaralı
Hastane yolunda kontrolden çıkan araç takla attıı: 2 yaralı
Hastane yolunda kontrolden çıkan araç takla attıı: 2 yaralı
Hastane yolunda kontrolden çıkan araç takla attıı: 2 yaralı

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Ahmet Sağlam, Tragger, Ankara, Samsun, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Hastane yolunda kontrolden çıkan araç takla attıı: 2 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Hastane yolunda kontrolden çıkan araç takla attıı: 2 yaralı - Son Dakika
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