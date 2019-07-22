Hastaneye hasta ziyaretine giderken kazada öldü
32 dakika önce
Samsun'da hastanede tedavi gören akrabasını ziyarete giden 3 çocuk annesi kadın kazada hayatını kaybetti.
Samsun Haber Yayın Tarihi: 22.07.2019 11:33 Kaynak: İHA
'da hastanede tedavi gören akrabasını ziyarete giden 3 çocuk annesi kadın kazada hayatını kaybetti.
Kaza, Samsun'un Kavak
ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Havza
ilçesinden Samsun'daki Gazi Devlet Hastanesinde tedavi gören akrabalarını ziyarete giden Zalif Usta idaresindeki otomobil ile yola giriş yapan araç çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü ile birlikte Kebire Usta, Turan Turgut ve Azime Turgut yaralandı.
Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralılardan 3 çocuk annesi 56 yaşındaki Azime Turgut yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor. - SAMSUN
Yanında getirdiği evcil hayvan için kavga eden kadın, trene 2 saat rötar yaptırdı Deniz Akkaya, "Bir kadına aşık oldum" dediği için eleştirilen Kalben'e destek oldu Dereye uçan sürücü otomobilinin üzerine çıkıp, yardım gelmesini bekledi Sarı bikinisiyle görüntülenen Pelin Karahan'ın fiziği dikkat çekti