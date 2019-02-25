Hastaneye Kaldırılan Eski Başbakanının Kefalet Talebi Reddedildi
59 dakika önce
İslamabad Yüksek Mahkemesi, yolsuzluk suçlamasıyla 7 yıl hapis cezası verilen Eski Pakistan Başbakanı Navaz Şerif'in sağlık sorunları sebebiyle kefaletle serbest bırakılması talebini reddetti.
İslamabad Yüksek Mahkemesi, yolsuzluk suçlamasıyla 7 yıl hapis cezası verilen Eski Pakistan
Başbakanı Navaz Şerif
'in sağlık sorunları sebebiyle kefaletle serbest bırakılması talebini reddetti.
Pakistan yargısının Eski Pakistan Başbakanı Navaz Şerif'i hakkında açılan yolsuzluk soruşturması sonucu 7 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. Karara itiraz eden Şerif'in tüm kefalet talepleri reddedilmiş, en son 69 yaşındaki Eski Başbakan, sağlık sorunlarını bahane ederek kefalet isteminde bulunmuştu. İslamabad Yüksek Mahkemesi Hakimi Amir Faruk, Navaz Şerif'in kefalet talebinin reddedildiğini açıkladı.
Eski Başbakan Şerif, şu anda Lahor
şehrindeki Jinnah Hastanesinde tedavi görüyor. - İSLAMABAD
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Haber Yayın Tarihi : 25.02.2019 02:55 Kaynak: İHA
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