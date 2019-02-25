Son Dakika Haberleri: Hastaneye Kaldırılan Eski Başbakanının Kefalet Talebi Reddedildi

Hastaneye Kaldırılan Eski Başbakanının Kefalet Talebi Reddedildi

59 dakika önce

İslamabad Yüksek Mahkemesi, yolsuzluk suçlamasıyla 7 yıl hapis cezası verilen Eski Pakistan Başbakanı Navaz Şerif'in sağlık sorunları sebebiyle kefaletle serbest bırakılması talebini reddetti.

Hastaneye Kaldırılan Eski Başbakanının Kefalet Talebi Reddedildi, System.String[]
İslamabad Yüksek Mahkemesi, yolsuzluk suçlamasıyla 7 yıl hapis cezası verilen Eski Pakistan Başbakanı Navaz Şerif'in sağlık sorunları sebebiyle kefaletle serbest bırakılması talebini reddetti.

Pakistan yargısının Eski Pakistan Başbakanı Navaz Şerif'i hakkında açılan yolsuzluk soruşturması sonucu 7 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. Karara itiraz eden Şerif'in tüm kefalet talepleri reddedilmiş, en son 69 yaşındaki Eski Başbakan, sağlık sorunlarını bahane ederek kefalet isteminde bulunmuştu. İslamabad Yüksek Mahkemesi Hakimi Amir Faruk, Navaz Şerif'in kefalet talebinin reddedildiğini açıkladı.

Eski Başbakan Şerif, şu anda Lahor şehrindeki Jinnah Hastanesinde tedavi görüyor. - İSLAMABAD

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.02.2019 02:55 Kaynak: İHA

Politika
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