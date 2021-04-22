Hastaneye kaldırılan Hakan Altun yoğun bakıma alındı

Hakan Altun, Kanal D
'de yayınlanan 'Şarkılar Bizi Söyler' programının çekimleri öncesi rahatsızlanarak hastanelik oldu. Şarkıcı, beyin kanaması şüphesiyle Kanal D'nin bulunduğu Bağcılar
'dan Nişantaşı
'ndaki Amerikan Hastanesi'ne kaldırıldı. 13 yıl önce beyin tümörü operasyonu geçiren Altun'un, beş gün yoğun bakımda kalacağı öğrenildi. Konuşma kaybı ve beyin kanaması riski olduğu iddia edilen Altun, gözlem altında tutulacak. Haberi öğrenir öğrenmez Altun'un annesi Meral Altun da hastaneye koştu. Şarkıcının partneri Sibel Can
ile Hüsnü Şenlendirici
de hastaneye gitti.