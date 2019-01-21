Son Dakika Haberleri: Hastaneye Kaldırılan Suriyeli Bebek Hayatını Kaybetti

Hastaneye Kaldırılan Suriyeli Bebek Hayatını Kaybetti

41 dakika önce

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde evinde rahatsızlaşan ve hastaneye kaldırılan Suriye uyruklu bebek hayatını kaybetti.

Hastaneye Kaldırılan Suriyeli Bebek Hayatını Kaybetti, System.String[]
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde evinde rahatsızlaşan ve hastaneye kaldırılan Suriye uyruklu bebek hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Yenice mahallesinde oturan Suriyeli uyruklu Halida ve Mahmud Elsayed çiftinin 7 aylık bebekleri Cemal bilinmeyen bir nedenden dolayı fenalaştı.

Cemal Elsayed olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Çorlu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Elsayed burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Cemal bebeğin cesedi cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için İstanbul Adli Tıp Kuruma gönderildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 05:13 Kaynak: AA

Suriye, Tekirdağ, Çorlu, Güncel
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