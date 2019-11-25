Son Dakika Haberleri: Hastaneye kaldırılan Zeki Yavru ile ilgili Denizlispor'dan açıklama
Son Dakika Spor Hastaneye kaldırılan Zeki Yavru ile ilgili Denizlispor'dan açıklama - Son Dakika Spor

Hastaneye kaldırılan Zeki Yavru ile ilgili Denizlispor'dan açıklama

6 saat önce

Süper Lig'in 12. haftasında Denizlispor, sahasında Çaykur Rizespor'u 2-0'lık skorla mağlup etti.

Hastaneye kaldırılan Zeki Yavru ile ilgili Denizlispor'dan açıklama, System.String[]

Süper Lig'in 12. haftasında Denizlispor, sahasında Çaykur Rizespor'u 2-0'lık skorla mağlup etti. Mücadelenin ikinci yarısında ceza sahası içinde yaşanan hava topu mücadelesinde rakibi ile çarpışan ve yerden kalkamayan Zeki Yavru, saha içinde yapılan müdahalenin ardından ambulansa hastaneye götürülmüştü. Yavru'nun sağlık durumu ile ilgili kulüpten yapılan yazılı açıklamada ise, "Rizespor maçında müsabakaya devam edemeyen futbolcumuz Zeki Yavru hastaneden taburcu oldu. Yapılan tetkikler sonucunda ciddi bir rahatsızlığı olmadığı tespit edilen futbolcumuz birkaç gün evinde dinlenecek sonrasında takımımızla çalışmalara başlayacak" ifadelerine yer verildi.


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Çaykur Rizespor, Denizlispor, Zeki Yavru, Rizespor, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 25.11.2019 01:46 
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