Hastaneye kontrole giderken kazada yaralanan kadın öldü
1 saat önce
Samsun'da hastaneye kontrole giderken kazada ağır yaralanan yaşlı kadın hastanede hayatını kaybetti.
Samsun Haber Yayın Tarihi: 25.07.2019 10:44 Kaynak: İHA
'da hastaneye kontrole giderken kazada ağır yaralanan yaşlı kadın hastanede hayatını kaybetti.
Kaza, Havza
ilçesi Samsun- Ankara
karayolu 56. kilometresi Toptepe mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Amasya
'nın Taşova
ilçesinde ikamet eden Ahmet Meşhur (60) şeker hastası olan eşi Emine Meşhur'u (63) Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Tıp Fakültesi Hastanesine kontrole götürürken idaresindeki 05 HL 809 kapalı kasa kamyonetin sol arka lastiğinin yerinden çıkması sonucu direksiyon hakimiyetini kaybedip bariyere çarptı. Kazada araç sürücüsü Ahmet Meşhur ile eşi Emine Meşhur ve akrabası Fadime Ulu (67) yaralandı. Yaralılar, 112 acil servis ekiplerince ambulansla Kavak
Devlet Hastanesine kaldırıldı. Ağır yaralanan Emine Meşhur ilk müdahalesinin ardından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Hastanede tedavi altına alınan yaşlı kadın bugün sabaha karşı hayatını kaybetti.
Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor. - SAMSUN
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