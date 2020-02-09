Hastaneye kütüphane kuruldu - Son Dakika
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Hastaneye kütüphane kuruldu

6 saat önce

Karaman Ermenek Devlet Hastanesinde tedavi gören hastalar ile hasta yakınları için kütüphane kuruldu.

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Karaman Ermenek Devlet Hastanesinde tedavi gören hastalar ile hasta yakınları için kütüphane kuruldu.


Ermenek Devlet Hastanesinde yaklaşık 500 kitap kapasiteli kütüphanede 7'den 70'e her yaşa hitap eden kitaplar bulunuyor. Kütüphanede çocuklar için kısa hikayeler, yetişkinler için dünya klasikleri, kişisel eğitim kitapları, dini ve ilmi kitaplar da mevcut. Kütüphanedeki kitapları denetleyen bir komisyon oluşturulurken, komisyon bağışlanan kitapların kütüphaneye uygun olup olmadığına karar veriyor ve uygun olan kitaplara kütüphanede yer veriliyor.


"Hastane sadece sağlık hizmeti değil, aynı zamanda beklerken kültür hizmeti veren bir yer olsun istedik"


Ermenek Devlet Hastanesi Başhekimi Hakan Yakut, "Ermenek Devlet Hastanesi olarak vatandaşlarımızın burada geçen boş zamanlarında kaliteli vakit geçirmeleri adına okumaları amacıyla hastanemizde bir kütüphane köşesi oluşturma kararı verdik. Bu karar neticesinde de koridor kütüphanesi tarzında bütün hastalarımızın ulaşabileceği ve her yaşa hitap eden kitaplarımız burada mevcut olup, hastalarımızın boş vakitlerinde çocuk olsun, yetişkin olsun her hastanın okuyabileceği kitapları burada sağlamaya çalıştık. Ermenek halkının katkısıyla burada bir kütüphane oluşturduk. Oluşturduğumuz kütüphane vatandaşlarımızın hizmetine her zaman için açıktır. Hastane sadece sağlık hizmeti değil, aynı zamanda beklerken kültür hizmeti veren bir yer olsun istedik" dedi.


Hasta yakını Emre Bahçeci ise, "Bu kütüphane hastane için çok güzel olmuş. Hastaneye geldiğimiz zaman tahlil sonuçları beklerken kitap okuyoruz. Hastane açısından çok güzel olmuş. Bütün hastanelerde olmasını bekleriz" diye konuştu. - KARAMAN

Karaman, Ermenek, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.02.2020 10:32 Kaynak: İHA
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