Hastaneye ses kısıklığı şikayetiyle giden hastanın burnundan tümör çıktı - Son Dakika

Antalya'da ses kısıklığı şikayetiyle hastaneye giden bir kişinin burnunda tümör olduğu ortaya çıktı.

Alanya ilçesinde yaşayan 35 yaşındaki Habip Bozkurt, ses kısıklığı şikayetiyle Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kulak Burun Boğaz Servisine başvurdu.

Dr. Öğr. Üyesi Gözde Orhan Kubat'ın yaptığı muayene ve tetkiklerde Bozkurt'a burnunda tıkanıklık ve kitle tespit edildi.

Kitle tümör olarak belirlenince ameliyata alınan Bozkurt, sağlığına kavuştu.

Kubat, gazetecilere yaptığı açıklamada, beş saatlik bir operasyonla tümörün alındığını ve hastanın rahatlatıldığını dile getirdi.

Kulak Burun Boğaz Ana Bilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Caner Şahin ise hastaneye alınan modern ve yeni ekipmanlarla güzel işlere imza atmaya devam ettiklerini belirtti.

Hastadaki tümörün riskli bir bölgede olduğunu anlatan Şahin, "Kitle, yerleşim yeri açısından sıkıntılı, beyne ve göze yakınlığı mevcuttu. Hastanın patolojisine baktığımızda ameliyat sırasında beyin omurilik sıvısının gelme ihtimaliyle, gözde sıkıntı yaratabilecek durumların yaşanabilmesi söz konusuydu. Hastamızı kısa bir süre içerisinde ameliyata alarak eski sağlığına kavuşmasına yardımcı olduk." diye konuştu.