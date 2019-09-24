Son Dakika Haberleri: Hastaneye varmadan ambulansta doğdu
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Hastaneye varmadan ambulansta doğdu

1 saat önce

Ordu'nun Ünye ilçesinde hamile kadının doğum sancıları başlayınca ambulans çağrıldı.

Hastaneye varmadan ambulansta doğdu, System.String[]

Ordu'nun Ünye ilçesinde hamile kadının doğum sancıları başlayınca ambulans çağrıldı. Ambulansta sancılar artınca sağlık ekibi tarafından yolda doğum gerçekleştirildi.


İlçenin Tekkiraz Mahallesi'nde yaşayan İ.T. (27) isimli hamile kadın rahatsızlanınca yakınları 112'yi arayıp sağlık ekiplerini çağırdı. Zaman kaybetmemek için akrabaları tarafından özel araçla yola çıkılırken İ.T.'yi almaya gelen ambulansla İnkur Mahallesi'nde karşılaşıldı. Ambulansa alınan kadının doğum sancıları artınca ambulansta bulunan sağlık ekipleri doğumu gerçekleştirdi. 112 ekibinin başarılı müdahalesinin ardından 4. kez anne olan kadın, hemen Ünye'deki özel bir hastaneye kaldırıldı. Kadın ve bebeğe hastanede müdahale edilirken her ikisinin de sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. - ORDU

Ünye, Ordu, Yaşam

Haber Yayın Tarihi: 24.09.2019 11:56 Kaynak: İHA
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