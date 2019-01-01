Hastaneye Yetiştirilemeyen Anne Ambulansta Doğurdu
11 dakika önce
Hastaneye yetiştirilemeyen anne ambulansta doğurduORDU - Ordu'nun Ünye ilçesinde 2019 yılının ilk çocuğu ambulansta dünyaya geldi.
Hastaneye yetiştirilemeyen anne ambulansta doğurdu
ORDU - Ordu
'nun Ünye
ilçesinde 2019 yılının ilk çocuğu ambulansta dünyaya geldi.
Ordu'nun Akkuş
nüfusuna kayıtlı Fatih
Özdemir ve Esme Özdemir ailesinin 3. erkek çocuğu Ünye'nin Tekkiraz
Mahallesi'nde ambulans içerisinde dünyaya geldi.
Mutlu olduğunu söyleyen Baba Fatih Özdemir, "Sabah
saat 09: 30 sıralarında eşim doğum olacağını söyledi. Bizde o sırada ambulansı aradık. Tekkiraz Mahallesi'nde ambulans içerisinde doğum gerçekleşmiş. Şu an çok mutluyum. İsmini henüz karar vermedik. İsmini eşimle beraber vermeyi düşünüyoruz "dedi.
Anneanne Bahar Özdemir ise," Bizlerde mutluyuz. Kızım
3. defa doğumunu yaptı. Şaşkınız ambulans içerisinde olduğu için. Yeni yılda yeni torunumuza oldu. Allah herkese nasip etsin"diye konuştu.
Ünye Devlet Hastanesi
'nde sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen bebeğe önümüzdeki günlerde anne ve babasının kararıyla isim verileceği öğrenildi.
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Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 05:33 Kaynak: İHA
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