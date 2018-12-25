Hastaneyi Bekleyemedi: Köyde Dünyaya Gözlerini Açtı
24 dakika önce
Karabük'ün Eflani ilçesinde doğum sancısı başlayan kadına müdahaleye giden 112 ekipleri kadına evde doğum yaptırdı.
Karabük
'ün Eflani
ilçesinde doğum sancısı başlayan kadına müdahaleye giden 112 ekipleri kadına evde doğum yaptırdı. Olay, Eflani ilçesine bağlı Ovaşeyhler köyünde meydana geldi. Köyde doğum sancıları tutan Nuray Yiğit 112 ekiplerini arayarak yardım istedi. Bunun üzerine harekete geçen Eflani 112 ekipleri köye vardıklarında genç kadının doğum eylemini başladığını fark etti. 112 görevlisi İsa Atay tıbbi tedbirlerle doğum eylemini evde başlatarak doğumu sorunsuz bir şekilde gerçekleştirdi. Erkek evlat dünyaya getiren anne Nuray Yiğit ve bebeği tedbir amaçlı Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Hastanede tedavileri yapılan anne ve bebeğinin sağlıklı olduğu öğrenilirken, aile yakınları doğumu gerçekleştiren 112 ekiplerine teşekkür etti.
(Yasin Erdem/İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 06:16 Kaynak: İHA
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