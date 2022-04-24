Hastaneyi birbirine katan baba-oğul tutuklandı - Son Dakika
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Hastaneyi birbirine katan baba-oğul tutuklandı

24.04.2022 00:02

- Hastaneyi birbirine katan baba-oğul tutuklandı Güvenlik görevlisini yaralayıp polise direndi gazetecilere saldırdılar Antalya'nın Alanya ilçesinde kendi yaptıkları alkolden zehirlenerek Manavgat Devlet Hastanesine getirildikten sonra güvenlik görevlisini hastanelik edip olay çıkaran...

- Hastaneyi birbirine katan baba-oğul tutuklandı

Güvenlik görevlisini yaralayıp polise direndi gazetecilere saldırdılar

ANTALYA - Antalya'nın Alanya ilçesinde kendi yaptıkları alkolden zehirlenerek Manavgat Devlet Hastanesine getirildikten sonra güvenlik görevlisini hastanelik edip olay çıkaran baba-oğul çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.

Ökkeş Ö Remzi Özdemir, ve ve oğlu Mustafa Özdemir iddiaya göre Alanya'da kendi yaptıkları içkiden içtikten sonra metil alkol zehirlenmesi yaşadı. Alanya Saray Polis Karakolu tarafından baba ve oğul hakkında alkol zehirlenmesinden işlem yapıldıktan sonra, KOM ekipleri evde bulunan alkol malzemelerine el koydu. Alanya'da bir özel hastaneye kaldırılan baba oğul, buradan Manavgat Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Sabah saatlerinde hastanede tedavisine başlanan baba-oğul, öğleden sonra sağlık görevlilerine zorluk çıkarırdı ve olaya müdahalede bulunan güvenlik görevlisi Mehmet Evren'e saldırarak darp etti. Diğer güvenlik görevlileri ve hastane polisinin de araya girmesiyle olay büyüdü. Polisin yardım istemesi üzerine hastaneye çok sayıda destek ekibi sevk edildi. Hastaneden güçlükle dışarı çıkarılan baba oğul, polislerin yanı sıra görüntü alan basın mensuplarını da saldırdı. Baba oğul polisler tarafından yere yatırılarak kelepçelendi ve sürekli çevresindekilere tehditler yağdırmaya devam etti. Şelale Polis Merkezine götürülen şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildiler. Ökkeş Remzi Özdemir ve oğlu Mustafa Özdemir Alanya Cezaevine teslim edildi.

Hastaneyi birbirine katan baba-oğul tutuklandı
Hastaneyi birbirine katan baba-oğul tutuklandı
Hastaneyi birbirine katan baba-oğul tutuklandı
Hastaneyi birbirine katan baba-oğul tutuklandı

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Manavgat, Antalya, Alanya, Baba, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Hastaneyi birbirine katan baba-oğul tutuklandı - Son Dakika


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