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Adana'da Furkan Vakfı'yla bağlantılı olduğu öne sürülen 6 zanlı, 50 milyon lira değerindeki hastanenin satış vekaletini vermekten vazgeçen şahsı iş çıkışı zorla kaçırdı

Kaçırılma sırasında vatandaşların önce çığlık sonra cisim atarak olaya tepki vermesi anbean görüntülere yansıdı

Olaya karışan 3 zanlıdan 2'si tutuklanırken, diğer 3 zanlının de yakalanması için çalışmalar devam ediyor

Kaçırılan şahsın, 2018 yılında yapılan operasyonda Furkan Vakfı'nın gizli kasası olduğu iddiasıyla gözaltına alındığı ve ilk etapta tutuklanan 5 kişiden biri olduğu öğrenildi

ADANA - Adana'da 50 milyon lira değerindeki hastanenin satış vekaletini vermekten vazgeçen şahıs, Furkan Vakfı'yla bağlantılı olduğu öne sürülen 6 zanlı tarafından iş çıkışı zorla kaçırıldı. Kaçırılma sırasında vatandaşların önce çığlık sonra cisim atarak tepki vermesi anbean görüntülere yansıdı.

Edinilen bilgiye göre olay, 8 Eylül günü saat 17.30 sıralarında merkez Seyhan ilçesine bağlı Yeşilyurt Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, işyerinden çıkan Koray S. (46), arkasından yaklaşan bir otomobilden inen yüzü kapalı, eli ameliyat eldivenli kişilerce araca bindirilerek kaçırıldı. Bu anları ise vatandaşlar cep telefonuyla anbean görüntüledi. Görüntüleri çekenler Koray S.'yi kaçıranlara tepki gösterip otomobile bir takım cisim attığı görüldü. Ayrıca olayı gören bazı vatandaşların ise korkup çığlık attığı duyuldu. Olaya tepki gösteren çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine bölgeye gelen Adana Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Gasp Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin kimliklerinin belirlenmesi ve yakalanması için çalışma başlattı.

Bölgedeki 200 güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis, söz konusu aracın plakasının söküldüğünü ve içerisinde 4 kişinin bulunduğunu belirledi. Olayın öncesine ait 200'e yakın görüntüyü mercek altına alan ekipler, şüphelilerin, kapatılan Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı ile bağlantılı oldukları öne sürülen Yusuf T. (33), Haydar A. (39), Rıdvan T. ile Erol A. olduğunu ve şüpheli aracın da bölgede birkaç tur attığını tespit etti.

Araştırmayı derinleştiren polis, Koray S.'nin kızı R.S. ile eski eşi Asuman S.'ye ait yaklaşık 70 milyon TL değerinde çok sayıda arsa, iş yeri ve laboratuvarın satış vekaletinin, farklı tarihlerde şüphelilerden Yusuf T.'ye verildiği tespit edildi. Söz konusu iş yerlerinden birinin satış vekaletinin geçtiğimiz ay yine Yusuf T.'ye verildiği, sonrasında da Koray S. ile eski Eşi Asuman S.'nin notere giderek vekaletin iptalini sağladığı öğrenildi.

Olaydan sonra kaçan şüphelilerden Yusuf T., Haydar A. ile aracın sahibi Erdal E. yapılan eş zamanlı baskınlarda yakalandı. Ailesinin işkence gördüğünden endişelendiği Koray S.'nin ise izine rastlanmadı. Adreslerinde bulunmayan Rıdvan T., Erol A. ile onlara yardım ettiği belirlenen Emrah T.'yi yakalama çalışmalarının sürdüğü bildirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Yusuf T., Haydar A. ile aracın sahibi Erdal E., çıkarıldığı nöbetçi sulh mahkemesince serbest bırakıldı.

Savcılığın üst mahkemeye itirazı üzerine haklarında yakalama kararı çıkarılmasıyla yeniden gözaltına alınan Yusuf T. ile Haydar A., çıkarıldığı mahkemece 'cebir, şiddet veya hileyle kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçundan tutuklanırken, Erdal E. ise serbest bırakıldı.

Bu arada kaçırılan şahsında 2018 yılında Furkan Vakfı'na yapılan operasyonda vakfının gizli kasası olduğu öne sürülerek gözaltına alındığı ve ilk etapta tutuklanan 5 kişiden biri olduğu öğrenildi.

Ayrıca Furkan Vakfı'yla bağlantılı olduğu öne sürülen şahısların 2011 yılında vakıftan hırsızlık yaptığı öne sürülen bir çocuğu da kaçırıp bağlayıp işkence yapmaktan yargılandıkları öne sürüldü.