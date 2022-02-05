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Hastanın erkek arkadaşı fark etti! Hemşire genç kadının uygunsuz fotoğraflarını çekti - Son Dakika

Hastanın erkek arkadaşı fark etti! Hemşire genç kadının uygunsuz fotoğraflarını çekti

05.02.2022 14:16
Hastanın erkek arkadaşı fark etti! Hemşire genç kadının uygunsuz fotoğraflarını çekti

Tuzla'da annesine ait olan özel bir klinikte çalışan hemşire, iğne yaptırmak için gelen genç kadının pantolonunu indirdiği esnada uygunsuz fotoğraflarını çekti. Skandal olay genç kadının erkek arkadaşı tarafından fark edilirken, adli kontrol şartıyla serbest bırakılan şahıs, ''Kendisi pantolonunu indirirken kalçasını salladı ve beni tahrik etti. Bir anlık gaflete düşerek kalçasının fotoğrafını çektim'' sözleri ise pes dedirtti.

İstanbul Tuzla'da bulunan özel bir klinikte meydana gelen olayda tarafların emniyette verdiği ifadelere göre olay şöyle gerçekleşti: Şüpheli Taha E.O. annesine ait olan klinikte bulunuyordu. İğne tedavisi gören 19 yaşındaki kadın, saat 21.00 sıralarında kliniğe gelince Taha E.O., genç kadına iğne yapabileceğini söyledi. Sağlık meslek lisesinden mezun olan ve hemşirelik diploması olduğu öğrenilen Taha E.O. aşı yaptığı genç kadının haberi olmadan özel fotoğrafını çekti.

GENÇ KADININ ERKEK ARKADAŞI DURUMU FARK ETTİ

Genç kadınla birlikte hastaneye giden ve aşı kabinin dışında bulunan erkek arkadaşı ise yerdeki fayansın yansımasından hemşire olarak çalıştığını düşündüğü kişinin sevgilisinin özel fotoğraflarını çektiğini gördü. Durumun polis ekiplerine haber verilmesi üzerine şüpheli Taha E.O. gözaltına alındı.

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REZALETİ BÖYLE İTİRAF ETTİ

Taha E.O. emniyetteki ifadesinde "Sağlık meslek lisesi mezunuyum. Hemşire diplomam da var ancak Pendik'te bulunan restoranımızda çalışmaktayım. Ara sıra Tuzla'da bulunan ve anneme ait olan özel bir klinikte anneme yardımcı olmaktayım. Olay tarihinde sağlık kabininde bulunuyordum. Saat 21.00 sıralarında annemle dışarıda sigara içerken söz konusu kişiler geldi. Anneme iğneyi benim yapabileceğimi söyledim" şeklinde konuştu. Taha E.O. iğne yapacağı sırada şikayetçi kadının fotoğrafını çektiğini ifadesinde kabul etti.

''KALÇASINI SALLADI, BENİ TAHRİK ETTİ''

Emniyetteki işlemlerinin bitmesinin ardından Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı'na getirilen şüpheli burada savcıya ifade verdi. Savcılık şüpheliyi, "Özel hayatın gizliliğini ihlal etme" suçlarından tutuklama talebiyle hakimliğe sevk etti. Şüpheli Taha E.O.'nun hakimlikteki sorgusunda, "İğne yapacaktım. Kendisi pantolonunu indirirken kalçasını salladı ve beni tahrik etti. Bir anlık gaflete düşerek kalçasının fotoğrafını çektim. Pişmanım, tutuksuz yargılanmama karar verilsin" ifadelerini kullandığı öğrenildi.

Anadolu 5. Sulh Ceza Hakimliği, savcılığın tutuklama talebini reddederek ev hapsi şeklindeki adli kontrol şartıyla şüphelinin serbest bırakılmasına karar verdi. Savcılığın ise şüphelinin serbest bırakılmasına itiraz ettiği öğrenildi.

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İstanbul, Tuzla, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika 3. Sayfa Hastanın erkek arkadaşı fark etti! Hemşire genç kadının uygunsuz fotoğraflarını çekti - Son Dakika


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