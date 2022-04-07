Hastanın karın bölgesindeki 2 neşter, ameliyatla çıkarıldı - Son Dakika
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Hastanın karın bölgesindeki 2 neşter, ameliyatla çıkarıldı

07.04.2022 17:21
Hastanın karın bölgesindeki 2 neşter, ameliyatla çıkarıldı

ANKARA'da D.E. (46) adlı kadının karın bölgesinde tespit edilen 4 santimlik 2 neşter, ameliyatla çıkarıldı.

ANKARA'da D.E. (46) adlı kadının karın bölgesinde tespit edilen 4 santimlik 2 neşter, ameliyatla çıkarıldı.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Ankara Atatürk Sanatoryum Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne 10 gün önce karın ve mide ağrısı şikayetiyle başvuran D.E.'nin yapılan tetkikler ve röntgen çekiminde karnında 2 yabancı cisim tespit edildi. Hastanede müşahedeye alınan D.E.'nin, ağrılarının artması üzerine ameliyata alındı. Ameliyat ile D.E.'nin ince bağırsak bölgesindeki 2 cisim çıkarıldı. Yapılan incelemede cisimlerin 4 santim boyunda, yarım santim eninde neşter olduğu belirlendi.Sağlık durumu iyi olan D.E.'nin ameliyatlarda kullanılan neşterleri yutmuş olabileceğini söylediği belirtildi.


Hastanın karın bölgesindeki 2 neşter, ameliyatla çıkarıldı
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Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Mustafa Kemal Atatürk, Ankara, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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