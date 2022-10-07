HASTANIN YÜZÜNE PARA ATMIŞTI, 'İLAÇ İÇİRMEK İÇİN OYNADIĞIMIZ OYUNDU' DEDİ - Son Dakika
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HASTANIN YÜZÜNE PARA ATMIŞTI, 'İLAÇ İÇİRMEK İÇİN OYNADIĞIMIZ OYUNDU' DEDİ

07.10.2022 12:30

İSTANBUL'daki özel hastanede, hasta kadının yüzüne para atarak kötü muamelede bulunan ve 'beden bakımından kendini savunamayacak olan kişiye eziyet' suçundan tutuklanan Ali Erata (30), nöbetçi hakimlikte Yaşlı kadın Alzheimer hastası olduğu için ona ilaçlarını içirmek için oynadığımız bir...

İSTANBUL'daki özel hastanede, hasta kadının yüzüne para atarak kötü muamelede bulunan ve 'beden bakımından kendini savunamayacak olan kişiye eziyet' suçundan tutuklanan Ali Erata (30), nöbetçi hakimlikte Yaşlı kadın Alzheimer hastası olduğu için ona ilaçlarını içirmek için oynadığımız bir oyundu dedi.

İstanbul'un Ataşehir ilçesi İçerenköy Mahallesi'ndeki özel hastanede, sağlık çalışanlarının, hasta kadının yüzüne para atarak hakaret ettiği anlara ilişkin görüntüler, sosyal medyada büyük tepki çekti. Hastanenin faaliyetleri durdurulurken, videoda yaşlı kadının yüzüne para atan ve Samsun'un İlkadım ilçesinde, Gazi Polis Merkezi ekiplerince gözaltına alınan Erata, 'beden bakımından kendini savunamayacak olan kişiye eziyet' suçundan tutuklandı. Ali Erata'nın, İstanbul'da yaşanan olay sonrası işten çıkarılmasının ardından geldiği Samsun'a yerleştiği, özel hastanede ise çalışmaya başladığı ortaya çıktı. Erata, nöbetçi sulh ceza hakimliğine verdiği ifadesinde, Yaşlı kadın Alzheimer hastası olduğu için ona ilaçlarını içirmek için oynadığımız bir oyundu. Zaman zaman bu tür oyunlar oynardık. Bu video da bu oyunlardan biriydi dedi.

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Kaynak: DHA

İstanbul, Samsun, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel HASTANIN YÜZÜNE PARA ATMIŞTI, 'İLAÇ İÇİRMEK İÇİN OYNADIĞIMIZ OYUNDU' DEDİ - Son Dakika

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SON DAKİKA: HASTANIN YÜZÜNE PARA ATMIŞTI, 'İLAÇ İÇİRMEK İÇİN OYNADIĞIMIZ OYUNDU' DEDİ - Son Dakika
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