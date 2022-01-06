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Hastası tarafından bıçaklanan doktor mesleği bıraktı - Son Dakika

Hastası tarafından bıçaklanan doktor mesleği bıraktı

06.01.2022 10:17

Ankara'da önceki yıl hastası tarafından bıçaklı saldırıya uğrayan asistan doktor Ertan İskender, psikolojik etkileri sebebiyle çalışmakta ve hastaların tedavilerini uygulamakta zorluk çektiği sebebiyle memuriyetinden istifa etti.

Ankara'da önceki yıl hastası tarafından bıçaklı saldırıya uğrayan asistan doktor Ertan İskender, psikolojik etkileri sebebiyle çalışmakta ve hastaların tedavilerini uygulamakta zorluk çektiği sebebiyle memuriyetinden istifa etti.

Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi Poliklinik Bölümü'nde çalışan asistan doktor Ertan İskender, 27 Mayıs 2021 tarihinde hastanede hastası Bayram Nargüler'in bıçaklı saldırısına maruz kalmıştı. İskender, sırtının sağ kısmı ve sağ elinden yaralandı. Ameliyat edilen İskender, yaklaşık bir hafta süren tedavisinin ardından taburcu edilmişti. Olayın ardından gözaltına alınan Bayram Nargüler, savcılık ifadesinin ardından çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanmıştı.

Hekimliğin çok zor bir meslek olduğunu belirten İskender, "Hekimlik çok ciddi bir meslek. Özellikle cerrahlık. Her zaman konsantrasyonun zirvede olması gereken bir meslek. Şu anki mevcut psikolojimle açıkçası hastalarıma yararımdan çok zararımın olacağını düşünüyorum. Hastalarıma potansiyel bir tehlike gözüyle bakarak bu işi devam ettiremezdim. Bir insan potansiyel bir tehlike olarak görürseniz nasıl tedavi edebilirsiniz? Mesleki şartların hekimler açısından düzeltilmesi gerekiyor. Dilerim ki artık hekimlere karşı işlenen saldırılara karşı önlemler alınsın. Özellikle hayatımızı etkileyecek, fiziken bir yaralanmaya neden olacak saldırılara maruz kalmayız" diye konuştu.

Hastası tarafından bıçaklanan doktor mesleği bıraktı
Hastası tarafından bıçaklanan doktor mesleği bıraktı
Hastası tarafından bıçaklanan doktor mesleği bıraktı

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İskender, Bayram, İstifa, Ankara, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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