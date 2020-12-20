Hastasına ilaç alacağını söyledi, yoklama kaçağı çıktı - Son Dakika

Hastasına ilaç alacağını söyledi, yoklama kaçağı çıktı

20.12.2020 16:02

Hastasına ilaç alacağını söyledi, yoklama kaçağı çıktı Kısıtlamada sokağa çıkan yoklama kaçağı gence 3 bin 150 lira ceza uygulandı Antalya'da yoklama kaçağı olduğu için hakkında arama kararı bulunan 20 yaşındaki genç, sokağa çıkma kısıtlaması denetimlerinde yakalandı.

Hastasına ilaç alacağını söyledi, yoklama kaçağı çıktı

Kısıtlamada sokağa çıkan yoklama kaçağı gence 3 bin 150 lira ceza uygulandı

ANTALYA - Antalya'da yoklama kaçağı olduğu için hakkında arama kararı bulunan 20 yaşındaki genç, sokağa çıkma kısıtlaması denetimlerinde yakalandı. Hastasına ilaç almak için dışarı çıktığını savunan genç, 3 bin 150 lira para cezasına çarptırıldı.

Korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında hafta içi ve hafta sonu uygulanan kısıtlama nedeniyle Antalya İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekiplerinin kavşak ve caddelerde denetimleri sıklaştırıldı. Ekipler, muaf tutulanlar haricinde sokaklarda gördükleri herkesi durdurarak kimlik sorgulaması yapıyor. Denetimler kapsamında Muratpaşa ilçesi Kazım Özalp Caddesi üzerinde uygulamaya yapan ekipler, kimlik kontrolünün yanı sıra GBT sorgusu da gerçekleştiriyor. Denetimler sırasında uygulama noktasından geçen Burak K. (20), polis ekipleri tarafından durduruldu. GBT sorgusu yapılan Burak K.'nin yoklama kaçağı olduğu tespit edildi. Kendisini çeken gazetecilere hastasına ilaç almak için sokağa çıktığını belirten Burak K.'ya polis ekipleri yoklama kaçağı olduğuna dair tebligatı imzalattı. Gence ayrıca sokağa çıkma kısıtlaması ihlalinden dolayı 3 bin 150 lira para cezası uygulandı.

Hastasına ilaç alacağını söyledi, yoklama kaçağı çıktı
Hastasına ilaç alacağını söyledi, yoklama kaçağı çıktı
Hastasına ilaç alacağını söyledi, yoklama kaçağı çıktı
Hastasına ilaç alacağını söyledi, yoklama kaçağı çıktı
Hastasına ilaç alacağını söyledi, yoklama kaçağı çıktı

Koronavirüs, Antalya, Polis, İlaç, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Hastasına ilaç alacağını söyledi, yoklama kaçağı çıktı - Son Dakika


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