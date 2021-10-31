Hastasından 15 bin TL bıçak parası isteyen profesör savunma yaptı: 29 yıllık hekimim - Son Dakika

Kalp ve Damar Cerrahı Prof. Dr. Tamer T.'nin ameliyat olacak hastasından 15 bin TL para istediği iddiası, gündeme bomba gibi düşmüştü. Olayla ilgili hakkında dava açılan Tamer T.'nin 5 yıldan 10 yıla kadar hapsi isteniyor. 29 yıllık doktor olduğunu belirten Tamer T., iddiaları kabul etmedi.

PARALARI ALDIĞI SÖYLENDİ

Bursa Cumhuriyet Savcılığı, hasta yakınının şikayeti üzerine, Sağlık Bakanlığı Üniversitesi Bursa Yüksek İhtisas Eğitim Araştırma Hastanesi Kalp Merkezi'nde görevli olan Kalp ve Damar Cerrahı Prof. Dr. Tamer T. hakkında soruşturma başlattı. Bursa Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, seri numaraları belirlenen paraları aldığı öne sürülen doktoru yakaladı.

"29 YILLIK HEKİMİM"

Sorgusu sonrası, 'irtikap' suçundan adliyeye çıkartılan Prof. Dr. Tamer T., savcılık ile 2'nci Sulh Ceza Hakimliği'nde verdiği ifadesinde, yöneltilen suçlamaları kabul etmeyip, "Ben, 29 yıllık hekimim. Birçok ameliyat gerçekleştirdim. Hiçbir hasta ve yakınından para almadım. Asılsız olan iddiaları kabul etmiyorum" dedi. Prof. Dr. Tamer T., tutuklanarak cezaevine kondu.

HAPİS CEZASI İSTENİYOR

Cumhuriyet Savcılığı, geçen eylül ayında meydana gelen olayla ilgili soruşturmayı tamamladı. Soruşturma sonunda Kalp ve Damar Cerrahi Prof. Dr. Tamer T. hakkında, Bursa 16'ncı Ağır Ceza Mahkemesi'nde, 'irtikap' suçundan 5 ile 10 yıl arasında hapis cezası istemiyle dava açıldı. Prof. Dr. Tamer T.'nin yargılanmasına, ileriki günlerde başlanacak.