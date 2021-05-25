Hastasını yatağı ile hava aldırmaya çıkardı - Son Dakika

Hemşireden Kalpleri Isıtan Hareket

Muammer Pekru 48 yaşında 2 çocuk babasıdır. Bütün vücudu felç olan hasta tedavi sürecine İstanbul Okan Üniversitesi Hastanesi'nde devam ediyor.

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Pekru, "5 aydır fizik tedavi işlemi görüyorum. İyileşmesi gereken yaralarım var. Ondan sonra taburcu olacağım. Ayşenur hemşire ile konuşurken yazın geldiğini fakat hala dondurma yiyemediğimi söylemiştim. Hemşiremiz bunu duyunca bana dondurma alıp getirdi. Öncesinde hava alalım diye konuşmuştuk. Bana sürpriz yapmış. Birlikte havuz kenarında keyif yaptık. Ben dışarı çok çıkmak istiyordum. Sağ olsun o da hiç ikiletmedi, kırmadı beni ve dışarı çıkardı" açıklamalarında bulundu.

"Birbirimizin Hayatına Dokunduk"

Ayşenur Yiğit (23), "Normalde hasta ekipman ile tedavi görüyordu. Ekipmandan ayrıldıktan sonra bu ilk dışarı çıkışı değil. Onu ilk olarak koridora çıkarmıştım. Bizim çalıştığımız yerleri gösterdim. Uzun süredir tedavi boyunca aynı odadan dışarı çıkmıyordu. İlk olarak doktorlarımıza danıştım ve hastayı dışarıya çıkarabilir miyim diye sordum. Doktorlarımızın da bilgi ve onayını aldıktan sonra yakınları ile görüştüm ve benim Muammer Bey'e bir sözüm var odadan çıkartacağım dedim. Yakınları o an şaşırdılar. Sonrasında kattan bir arkadaşıma yakınlarının cama çıkmasını söyledim. Muammer Bey'in yakını camdan bakınca çok şaşırmış ve mutlu olmuştu. İlk bu şekilde inmiştik. Sonrasında bir Pazar günü konuşurken ona bir sözüm daha vardı. Kızları ve çocukları dondurmayı çok sevdiğini söylerdi. Bana, 'ben daha yaz sezonunu açmadım ama korkuyorum boğazım ağrır diye söylemde bulundu.' Ben de bir şey olmayacağını söyledim. Molaya çıktığımda dondurma aldım. Yatağını hazırladıktan sonra birlikte aşağıya indik. O kadar güzel yiyordu ki sanki bir çocuğun ilk kez dondurma yemesi gibiydi. Onun o mutluluğu bana o kadar iyi geldi ki. Sonra bacaklarını açtım güneş görmesini sağladım. Havuzun kenarında birlikte oturup sohbet ettik. Ben şuan evlilik sürecindeyim benimle evlilik ile ilgili bilgilerini paylaştı. Sonra birlikte kıyafet seçimi bile yaptık. Onun tedavi süreci hakkında konuştuk. Bana, 'birkaç yıl önce burada olacağımı söyleseler asla inanmazdım' diye söyledi. Birbirimizin hayatına dokunduk aslında" dedi.

"Eşime Ses Oldum"

Selda Pekru (40) "Eşime trakeostomi yapılınca konuşamadı. Bu sürede onu ağız okumaları ile anlamaya çalıştım. Anlamaya çalışınca aslında kendiliğinden gelişiyor. Zor durumda kalınca ister istemez öğrendim. Eşime ses oldum. Çocukları ile aylarca konuşamadı. Zaman uzadıkça daha da zorlaşacağını düşündüm. Çocuklar babasını, babası çocuklarını özledi. Görüştüklerinde ben aileme ses oldum. Aralarındaki iletişimi kurdum. Doktorlarımızdan çok memnunuz. Ahmet Emin Bey için burada kaldık. Kendilerine çok teşekkür ederiz" dedi.

"Hissiyatları Yeniden Yerine Gelmeye Başladı"

Uzm. Dr. Ahmet Emin Sönmez "Palyatif bakım kliniğinde bir sebepten ötürü öz bakımını devam ettiremeyen ve bu nedenle yakınlarının bakıma ihtiyaç duyan, ev şartlarında bakımı zor ve uzun süreçler gerektiren hastalara tıbbi tedavi - bakım ve rehabilitasyon hizmetleri sunuyoruz. Güncel bir yaklaşım olarak, Covid-19 enfeksiyonunu ağır geçiren (Post- Covid Sendromu olarak ta adlandırılan) bireylerin enfeksiyon sonrası yeniden gündelik hayatlarına dönüşlerinde rehabilitasyon sağlıyoruz. Bu bağlamda, hastanemize 4 ay önce başvuran hastamız Muammer Bey'e medikal tedavi, rehabilitasyon ve bakım hizmetleri vermekteyiz. Kendisi ani gelişen bir hadise sonucunda yatağa bağımlı hale geldiği için fiziksel ve ruhsal adaptasyon süreçlerinde zor dönemlerden geçti. Hastanemize ilk geldiği dönemlerde beden hareketlerini ve konuşma fonksiyonunu kaybetmişti. Uzun bir süreçte konuşma fonksiyonunu geri kazandırdık. Kollarını artık hareket ettirebiliyor. Bacaklarında dokunmalara küçük yanıtlar almaya başladık. Palyatif bakım hastalarında uzun süreli hastane yatışları kaçınılmaz olduğu için bu durumun ağır psikolojik etkileri de olmakta. Bu psikolojik travmalarla mücadele edebilmek adına hastalara sosyal yaşamlarındakine benzer aktiviteler yaratıyoruz. Hemşiremizle havuz başında sohbet ederken çekilen bu fotoğrafta bu aktivitelerin bir örneği" şeklinde açıklamalarda bulundu.

"Ekip Çalışması Çok Önemli"

Dr. Öğr. Üyesi Taner Kıvılcım yara bakımı ve hastanın psikolojisinin önemine değinerek "Hastanın uzun süre hareketsiz kalmasına bağlı olarak kalça bölgesinde geniş bir yara oluşmuştu. Yarayı ilk gördüğümüzde enfekte durumdaydı. İlk olarak yaranın temizlenmesini sağladık. Bu hastalarda günlük pozisyon verilmesi, fizik tedavi desteği, düzenli pansumanlar, özel yara bakım ürünlerinin kullanılması çok önemli. Bunların hepsini uyguladık. Şuanda oldukça temiz ve kendini iyileştirebilecek bir yara pozisyonuna geldi. Tabi ki burada Palyatif Bakım'ın ve ekip çalışmasının önemi çok fazla. Düzenli egzersizlerinin yapılması, beslenmesi ve bütün bunların yanındaiyi bir psikolojiye sahip olması bizim için çok kıymetli. Hemşire arkadaşlarımız bütün bu çalışmaları tüm özveri ile bu çalışmaları yerine getiriyorlar" dedi.