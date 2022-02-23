Hastasının darbettiği doktor: Üzerime oturup, boğmaya çalıştı, ölüyordum (2) - Son Dakika
Üye Girişi

Hastasının darbettiği doktor: Üzerime oturup, boğmaya çalıştı, ölüyordum (2)

23.02.2022 15:23
Hastasının darbettiği doktor: Üzerime oturup, boğmaya çalıştı, ölüyordum (2)

VALİLİK AÇIKLADI: SORUŞTURMA BAŞLATILDIAnkara Valiliği'nce, Dr. Ebru Ergin Bakar'a hastası tarafından yapılan saldırı ile ilgili adli soruşturma başlatıldığı açıklandı.

VALİLİK AÇIKLADI: SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Ankara Valiliği'nce, Dr. Ebru Ergin Bakar'a hastası tarafından yapılan saldırı ile ilgili adli soruşturma başlatıldığı açıklandı. Valiliğin Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görevli hekimimize bir hasta tarafından yapılan menfur saldırıyla ilgili olarak fail hakkında gerekli adli soruşturma derhal başlatılmıştır. Valilik olarak saldırıyı nefretle kınar, konunun takipçisi olduğumuzu kamuoyunun bilgisine sunarız" denildi.

DOKTORUN İFADESİ ORTAYA ÇIKTIBu arada, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında Dr. Ebru Ergin Bakar'ın emniyette verdiği ifade ortaya çıktı. Bakar ifadesinde, Feray Y.'nin eşiyle birlikte muayene olmak için odasına geldiğini, kendisinden ilaç yazmasını istediğini; ancak talep ettiği ilaçların psikiyatrik ilaçlar olduğunu, yazma yetkisi bulunmadığını hastaya söylediğini aktardı. Bakar, "Feray Y. 'Benim psikiyatri raporum var bana yazabilirsin' dedi. Ben ise 'raporunuz varsa gidin getirin ilacınızı yazayım' dedim. Rapor getirmek için odadan çıktılar. Daha sonra Feray Y.'nin sisteme tanısını yazdığım esnada odama bağırarak geldi. Odamda koltuğumda oturduğum esnada, arkam dönüktü, saçlarımdan tutarak, 3-4 kez başımı masaya vurdu. Neye uğradığımı şaşırdım. Hastanın çekmesiyle yere düştüm. Başımın arkasını yere vurdum. Yerdeyken o şahıs üzerime çıktı, nefes almamı engelledi. Bacaklarıyla kollarıma bastırarak, burun kısmımla göğüs kısmımın arasına oturarak başımı tutup çevirerek 5-6 kez kafamı duvara vurdu. Sonrasında güvenlik görevlileri gelerek şahsı odadan çıkardılar" dedi.HASTA DOKTORU SUÇLADISoruşturma kapsamında ifadesi alınan Feray Y. ise migren ve fibromiyalji (kronik ağrı) rahatsızlığı olduğunu söyleyerek, doktoru suçladı. Feray Y. ifadesinde, "Sıram gelmesine rağmen benden sonra gelen 3 hastayı benden önce muayene etti. Beni bilerek bekletti. Ancak şahsa muhtaç olduğum ilaçlarımı almam gerektiği için bekledim. Kapısının önünde derdimi anlattım. Sistemden raporumu göremediğini söyledi. Ben de sağlık ocağında bile bu raporun görünürken kendisinin neden göremediğini sordum. İlaçları sürekli yazdırıyordum, bu zamana kadar hiç böyle bir problem yaşamamıştım. Art niyetli davrandığını bildiğim halde sakinliğimi koruyarak 'peki' dedim. Eşim raporu çıkarttırmak için eczaneye gitti, ben yine doktor hanımın kapısının önünde beklerken, kullandığım ilaçlarımı göstermek için ilaçlarımla birlikte odasına adım attım. Ancak tam ben masanın üzerine ilaçlarımı koyarken bana saldırdı. Ellerimin üzerini tutarak tırnaklarıyla çizdi. Kendisine doğru çekip suratımı da çizmek istemişti ki ben kendimi geri çekip elinden kurtuldum. Bu esnada beni güçlü çektiği için geri geri dengesini kaybedip sandalyeyle birlikte yere düştü. Sonra bağırmaya başladı. Bana bağırıp çağıran üzerime saldırıp ellerimi yaralayan görevini yapmayan ve kötüye kullanan ayrıca beni aşağılayan doktordan şikayetçiyim" dedi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Özkan ARSLAN/ANKARA,


YORUMLAR
500
Başkentte doktor Ebru Ergin Bakar'ı darbettiği öne sürülen şüphelinin ifadesi ortaya çıktı Başkentte doktor Ebru Ergin Bakar'ı darbettiği öne sürülen şüphelinin ifadesi ortaya çıktı Doktorun üzerine çıkıp kafasını duvarlara vuran kadın, sosyal medyayı ayağa kaldırdı Doktorun üzerine çıkıp kafasını duvarlara vuran kadın, sosyal medyayı ayağa kaldırdı

Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ankara Valiliği, Saldırı, Ankara, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Hastasının darbettiği doktor: Üzerime oturup, boğmaya çalıştı, ölüyordum (2) - Son Dakika


Son Dakika
15:24 İbrahim Tatlıses'e kötü haber! Proje ihalesi belediye tarafından iptal edildi
14:44 UKOME'den İBB'nin yeni taksi teklifine 13. kez ret
15:17 Ankara'da doktora şiddet uygulayan kadın, sosyal medyada gündem oldu!
15:13 Rusya geri adım atmıyor! Putin, Batı'ya mesaj gönderdi: Ordumuzu güçlendirmeye devam edeceğiz
15:10 Ukrayna'da sivil halktan iç acıtan manzaralar: Okullara giden çocukların giysilerinde kan grupları yazıyor
14:54 Kremlin, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Putin'in telefon görüşmesi yapacağını açıkladı
14:46 Kayınvalidesini evde bulamayınca komşusunu rehin aldı! Özel Harekat polislerinin hedefi oldu
14:45 Oğlum'da bu akşam neler olacak? Zeynep Tuğrul'un elinden kurtulabilecek mi?
14:38 Kuruluş Osman'da bu akşam neler olacak? Osman Bey Geyhatu'yu Bitinya'dan söküp atmaya ant içiyor
14:30 Zeliha Teyze 38 yıl sonra gelinlik hayalini gerçekleştirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.02.2022 15:31:22. #1.12#
SON DAKİKA: Hastasının darbettiği doktor: Üzerime oturup, boğmaya çalıştı, ölüyordum (2) - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement