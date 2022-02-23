Hastasının darbettiği doktor: Üzerime oturup, boğmaya çalıştı, ölüyordum (3) - Son Dakika
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Hastasının darbettiği doktor: Üzerime oturup, boğmaya çalıştı, ölüyordum (3)

23.02.2022 17:29
Hastasının darbettiği doktor: Üzerime oturup, boğmaya çalıştı, ölüyordum (3)

SAVCIDAN TUTUKLAMA TALEBİAnkara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Feray Y., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

SAVCIDAN TUTUKLAMA TALEBİ

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Feray Y., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Feray Y.'nin, soruşturmayı yürüten cumhuriyet savcısı Ercan Poyraz tarafından ifadesi alındı. Feray Y., daha sonra 'görevi başındaki doktoru kasten yaralama' suçundan tutuklanması talebiyle sulh ceza mahkemesine çıkarıldı. Savcılığın sevk yazısında, Feray Y.'nin ayrıca 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu'na muhalefet ettiğine de dikkat çekildi.


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Ankara Başsavcılığı, Cumhuriyet, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Hastasının darbettiği doktor: Üzerime oturup, boğmaya çalıştı, ölüyordum (3) - Son Dakika


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